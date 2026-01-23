85歲變態阿公髒手伸進15歲孫女內褲 被錄音蒐證還詭辯「又沒剝奪妳處女膜」

85歲變態阿公髒手伸進15歲孫女內褲，一審判刑需入獄。示意圖

高雄一名85歲的色狼阿公因曾對15歲小孫女家暴，被法院核發2年保護令，不料阿公前年不顧禁制令，又假借按摩機會靠近小孫女，並將手伸入她內褲中猥褻。當時正在滑手機的小孫女機警開啟錄影錄音模式，並質問阿公「你有摸對不對？」阿公竟無恥回稱「摸你又沒有損失」、「沒生孩子都沒關係」。高雄地院審理後，依利用權勢猥褻罪判色阿公1年6月徒刑。可上訴。

判決指出，被告阿公高齡85歲，曾因家暴行為被法院核發通常保護令，禁止他騷擾或侵害小孫女。不料前年4月間，小孫女回阿公家拿零用錢時，阿公竟色欲薰心，利用獨處機會假借按摩名義，強行將孫女雙腿抬起放在自己腿上，並一路游移滑進小孫女內褲，觸及大腿根部及隱私處。

小孫女事後報案指出，當時她正在看電視、滑手機，阿公就說要幫她按摩腿，因為阿公之前也會幫她按摩，且她認為有保護令應該不會怎麼樣，就答應了，接著阿公把她的兩隻腳都抬上去放在他的腿上開始按摩，原本是按小腿，後來慢慢按到大腿，然後伸到內褲裡在陰部亂摸。「我那時候不知道怎麼辦，但我心裡有個聲音，就叫我說要錄下來」，於是先後用錄影、錄音模式拍下阿公的離譜行徑。

法院審理時阿公矢口否認，辯稱是孫女腿痠才幫忙按摩，還反指孫女故意設局陷害，但法官勘驗小孫女提供的錄影錄音檔，發現她當場質問阿公時，阿公起初裝傻，後惱羞成怒反嗆：「摸你又沒損失什麼」、「我沒有剝奪你處女膜啊！」還大放厥詞稱「現代的人根本不注重什麼處女啦！」、「只要不生孩子有什麼關係？」

法官在判決書中怒批，被告身為被害人親祖父，卻罔顧倫常，嚴重影響少女身心發展，導致小孫女身心失衡，甚至被迫長期休學。考量色阿公已年滿80歲，依法減刑判他1年6月，讓他進監獄好好反省。



