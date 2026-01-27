85歲資深女星爆「痛毆經紀人」！本尊打破沉默發聲 喊冤反告警察
娛樂中心／綜合報導
85歲日本資深女星黛薇夫人（本名：黛薇蘇卡諾）是印尼前總統蘇卡諾的遺孀，如今活躍於日本演藝圈。沒想到去年接連傳出黛薇夫人向餐廳員工施暴、在醫院對女經紀人拳打腳踢，遭日本警視廳函送檢方偵辦。對此，黛薇夫人昨（26）日終於親上火線發聲。
黛薇夫人去年2月傳出在餐廳向服務生施暴，同年10月又涉嫌毆打女經紀人，造成對方受傷。綜合日媒報導，黛薇夫人的愛犬去年10月在東京澀谷區某家動物醫院不幸離世，黛薇夫人趕抵現場後質問醫護人員，女經紀人試圖從中調解，隨後遭毆打，而這名經紀人事發後也從黛薇夫人的公司離職。
黛薇夫人昨（26）日透過社群發聲，強調自己從未做過毆打、踢踹等施暴行為，然而，警方卻在缺乏證據的情況下採取行動，媒體也在未充分查證的情況下大幅報導成暴力事件，讓她感到錯愕與困惑。
針對這次引發的爭端，黛薇夫人深感惶恐與歉意，但也認為有必要對外說明立場，為自己發聲。她除了主動要求動物醫院公開監視器畫面，也再度說明事發經過，表示當天她正出席重要的工作餐敘，得知愛犬狀況急轉直下後匆忙趕往動物醫院，並非外界揣測的情緒失控或酒後失態。
另外，經紀人之所以離職，是她當下判斷經紀人已經沒辦法徹底保護自己，無法寄予信賴在經紀人身上，才會當場主動勸對方離職。而針對去年爆出她向餐廳服務生施暴一事，黛薇夫人聲稱自己只是往牆壁丟濕毛巾及筷架，但沒有打中現場任何人，沒想到卻被視為構成傷害罪，讓她至今感到難以理解。
黛薇夫人表示，她單方面被以傷害罪定調，多項工作因此被取消，但儘管內心難以接受，她仍選擇沉默至今，沒想到這次再度被以傷害罪名義報導，令她感到十分失望，也對日本警方的處理方式非常不滿，因此，她已與律師研擬對澀谷警署及代代木警署提起訴訟。最後，黛薇夫人重申自己並未毆打或踢人，更未造成任何人受傷，呼籲相關部門能公開監視器畫面，讓社會大眾在客觀資訊基礎上做出理性判斷。
不良行為，請勿模仿！
