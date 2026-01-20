85歲還能跑馬拉松 莊靜芬醫師開箱鏡子養生法

八十五歲依然保持跑馬拉松習慣、體重長年維持約五十一公斤的莊靜芬醫師公開實行四十多年的〈鏡子養生法〉。她指出，古代照銅鏡的儀式，其本質就是最早的「日常健康檢查」，讓現代人透過每天一分鐘照鏡子，即可察覺身體是否失衡。

鏡子養生法聚焦五大訊號：精神、臉色、浮腫、體態、排便。莊醫師表示：「鏡子會真實反映你昨天做對了什麼、做錯了什麼。」例如臉部浮腫，她會以蒸冬瓜釀干貝調整；氣色暗沉則減少精緻糖、改善睡眠。這些簡單而精準的微調，是她能在八十五歲依然保持活力與體能的關鍵。

她強調，鏡子養生法並不是追求一次到位，而是一種「每天持續、動態調整」的生活方式。每天照鏡觀察身體反應，她便即時調整飲食、作息與運動量，讓身體維持在最佳狀態。

正因如此，她至今仍保持「每日跑一至兩公里」的習慣。莊醫師也分享，自己有一群志同道合的跑友，彼此打氣、互相提醒，「健康不是孤單的努力，而是一群人一起走的路。」