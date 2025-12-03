85萬有找！Ford Territory雙動力、三車型進攻中型休旅買家 外觀到性能一次看

福特六和全新力作Ford Territory車系編成、售價正式揭曉，導入1.5T Per4mance Hybrid頂規驚艷版油電車型，還有原生版油電車型、渦輪闊境版車型，共3款，售價分別為109.9萬元、104.9萬元以及94.9萬元。

福特六和表示，搭配汰舊換新及貨物稅補助，則為101.5萬元、96.9萬元、84.9萬元。凡於2025年底前入主，即享價值超過8萬元的「四大早鳥好禮」，包含5年原廠保固、3年導航圖資更新、3年MyPaaK手機鑰匙2.0服務與專屬行李艙旗艦套件。

福特六和Ford Territory車系編成、售價正式揭曉。（劉芯衣攝）

新世代家用休旅的全新樣貌長怎樣？

全新Ford Territory以「Bold Energetic」設計語彙勾勒外觀輪廓，結合F-150與Bronco霸氣線條，並以貫穿式寬幅格柵、LED光斧日行燈與三柱式流光尾燈展現現代感。全車提供「Vapor Blue Metallic蒼穹藍」等多款車色，汽油與油電車型分別搭配鍛面銀、鈦晶灰專屬外觀套件，兼具力量感與科技氣息。

車身擁有2,726mm軸距，打造「全席無壓宇宙艙」乘坐空間，後座平整化地板與寰宇全景電動天窗營造越級舒適感，後行李廂最大開口寬度達1,150mm，可容納75吋電視，並配備足踢感應電動尾門。

座艙科技如何融合豪華與智慧？

座艙採人體工學座椅設計，採用PANGEA頂級真皮內裝與雙色Two-Tone配色。雙12.3吋一體式數位螢幕搭載Snapdragon旗艦車用晶片，結合最新Vision Plus科技系統與Ford AI中文語音助理，提供直覺式操作體驗。

此外，導入媲美豪華品牌的MyPaaK手機鑰匙2.0，支援車門解鎖、空調啟閉、車輛監控等15項遠端控制功能，並配備電子後視鏡、Qi無線充電、66W Type-C快充等領先同級科技配備。

動力表現能同時滿足熱血與節能？

全新Ford Territory提供2種動力選擇：

1、1.5T Per4mance Hybrid四電驅渦輪油電系統：採原生油電架構，綜效輸出達245ps／55.6kg-m，平均油耗20.0km/L，續航超過千公里。高壓電池具備冷媒直冷技術與IP68防護等級，享8年或20萬公里保固。

2、1.5T EcoBoost汽油渦輪引擎：搭配Magna七速濕式雙離合變速箱，具163ps／25.5kg-m輸出，提供標準、運動、節能及山路模式等多重駕馭選項。

智駕安全能帶來多層守護？

全車系標配Ford Co-Pilot360™ Drive+智駕輔助系統，擁有15個感測雷達與100°前攝影鏡頭，提供Level 2駕駛輔助等級功能，包括ACC全速域定速巡航、LCA車道導正輔助、RCW後方碰撞警示及FAPA主動式停車輔助5.0等超過20項安全科技。

車體結構採用超過65%超高強度鋼材，經Ford PASCAR模擬測試與Trust-Mark全球標準驗證，確保長期使用下仍維持穩定與安全。

消費體驗如何邁向全面數位化？

另外，福特六和也同步導入電子化訂單、Ford Line官方帳號、Service+數位接待系統與Mech+電子化維修系統，讓消費者從賞車、購車到保養維修，皆可享受更透明與高效的互動體驗。

Ford Territory的登場，不僅為國內中型休旅市場再添戰火，也宣示福特六和邁入新能源與智慧製造的新階段，為消費者帶來更多元的選擇。

