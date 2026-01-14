85℃九款中西式年節禮盒搶攻春節送禮商機

▲85℃推出九款春節指定禮盒，指定款禮盒享優惠折扣外，還能透過85 APP線上購買，轉贈親友跨店領取超方便。（記者廖美雅拍攝）

【記者 廖美雅／台中 報導】丙午年金馬迎春，85℃推出九款春節指定禮盒迎戰送禮商機，民眾除了全台門市預購，指定款禮盒享優惠折扣外，還能透過85 APP線上購買，轉贈親友跨店領取超方便。讓現代人送禮更方便容易。品牌方表示1/15起開賣，預計可售出三萬四千盒。



九款禮盒內容有台灣人喜愛的中式點心，如肉鬆麻糬酥、旺來鳳梨酥，還有西式經典烘焙瑪德蓮、葡萄芭特麗與香芒堅果塔，兼顧傳統風味與西式甜點層次，強調平價卻不失質感， 外盒以簡約和科技感為核心，透過俐落的幾何線條與層次配色，勾勒出低調卻充滿未來感的視覺，在傳統節慶氛圍中注入創新氣息。

禮盒特別強調豐盛感與分享性，內容橫跨中西式烘焙點心，分別為「福韻迎春綜合禮盒」、「甜蜜鬆果綜合禮盒」、「福桂雙喜綜合禮盒」、「肉鬆麻糬酥餅禮盒」、「鳳梨酥禮盒」、「經典咖啡蛋捲禮盒」、「特濃牛軋糖」、「GOLDEN一路發長條蛋糕」、「媽祖酒廠建廠70周年紀念酒」，另外購買禮盒即加送紅包袋 (數量有限、送完為止)。



「福韻迎春綜合禮盒」，集合多款西式烘焙點心，包含瑪德蓮、葡萄芭特麗、原味與咖啡曲奇餅乾，以及深受喜愛的特濃牛軋糖，一盒即可滿足不同年齡層與口味偏好，是拜訪親友時最不失禮的選擇。

「甜蜜鬆果綜合禮盒」以多樣口感取勝，內含香酥的肉鬆麻糬酥餅、高鐵商務車廂指定點心鹽之花香芒堅果塔，以及口感紮實的帕瑪森餅乾，甜鹹交織、口口驚喜，特別適合全家人一同分享。若偏好單品禮盒，「肉鬆麻糬酥餅禮盒」，嚴選台灣豬肉鬆加上優質綠豆餡製成的肉鬆酥餡，酥鬆不乾澀的口感，加入Q軟麻糬，外皮酥鬆、內餡飽滿，口感豐富又有層次。

「福桂雙喜綜合禮盒」，嚴選桂圓南棗核桃糕與黑糖咖啡牛軋餅，將傳統滋味與現代風味巧妙融合，象徵新年雙喜臨門、好運成雙，特別適合送給長輩或重要客戶，展現年節必備的吉祥寓意與現代風味。

