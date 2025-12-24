85℃兔子便利商店BUNNI KONBINY可愛登場！限量爆擊開吃
記者李鴻典／台北報導
甜點控準備尖叫！85℃首次攜手超人氣IP「兔子便利商店 BUNNI KONBINY」，推出三款療癒滿點、造型吸睛的聯名蛋糕，包含一款整模蛋糕及兩款小切片蛋糕，全系列皆搭配專屬可愛包裝盒。
此次以人氣角色店員Mayo（美奶滋）、Mogu（蘑菇）、Mame（豆豆）、Sasa（莎莎）與 Kuro（咕嚕）為主角，把甜點屋、派對場景等特色融入蛋糕造型中，不僅好吃更具收藏價值。12月26日全台上市，限量 9萬2千多個，售完為止；即日起更同步推出兩款兔子便利商店造型紙杯，以及可變身桌上型手機架的熱飲杯套，帶來滿滿可愛爆擊。
整模蛋糕「兔子便利商店-可愛甜點屋」夢幻登場，售價 620元，以粉嫩繽紛的場景搭配可愛角色打造出甜美系的蛋糕造型，蛋糕採用綿密桔香戚風蛋糕為基底，搭配香濃鮮奶油與滑嫩布丁，再加上酸甜清新的草莓果餡與草莓香緹，並點綴莓果Q凍，口感層次豐富、酸甜平衡，是外觀與味覺兼具的冬季必買甜點。蛋糕上方有一隻立體的Mogu（蘑菇）造型公仔，公仔設有小穿孔，可自行加裝鑰匙圈或掛繩，變成隨身可愛吊飾。此外，蛋糕盒的內墊紙板能DIY折成兔子便利商店造型的萬能置物盒，兼具玩味與實用性。
同步推出兩款小切片造型蛋糕，各具可愛亮點，單個售價78元，「兔子便利商店-可愛莎莎」，以人氣角色Sasa（莎莎）的大頭造型為主視覺，粉嫩腮紅與大眼表情營造滿滿少女感，蛋糕採用蓬鬆柔軟的桔子戚風，搭配香草慕斯、草莓慕斯以及滑嫩布丁與草莓果醬，甜而不膩，口味層次豐富，外型精緻，開盒即被可愛攻陷。
另一款「兔子便利商店-派對趣」，以派對場景為概念，選用同樣的桔子戚風蛋糕搭配香草慕斯、莓果慕斯、優格香緹，內餡加入櫻桃派餡，帶來更鮮明的酸甜風味，蛋糕上還附有Mayo（美奶滋）與 Kuro（咕嚕）角色插牌，並具備書籤功能，是兼具收藏與實用的貼心設計。兩款小切片蛋糕均搭配粉色系專屬造型蛋糕盒，小巧可愛，令人一眼愛上。
三款蛋糕12月26日起在85℃門市限量開賣，全台限量9萬2千多個，預估將掀起搶購熱潮，為讓粉絲一次收藏更多療癒小物，85℃即日起同步推出兩款兔子便利商店限定紙杯，分為粉色與紫色兩種版本，搭配可愛熱飲杯套，杯套還能折成桌上型手機架，讓可愛角色陪伴日常。
慵懶冬日裡，來點提振元氣的甜蜜滋味吧！Krispy Kreme 首次推出香氣更濃厚、口感更溫柔的「乳酪肉桂圈」，是經典肉桂糖霜甜甜圈再升級的冬日限定版！鬆軟甜甜圈裹上細緻肉桂砂糖，以滑順乳酪醬繪出療癒漩渦，微辣肉桂香伴隨醇甜奶香，一口咬下暖意滿盈，讓人一試上癮。無論你是乳酪控還是肉桂控，都會愛上這份專屬冬季的暖甜滋味。
「肉桂蘋果派」則將美式經典甜點蘋果派化作鬆軟甜甜圈，內餡蘋果醬的清新酸甜融合肉桂糖霜的濃郁馨香，表層以焦糖杏仁脆餅粒與肉桂焦糖醬層層堆疊出豐富口感。外酥內軟、香氣四溢，每一口都像咬開溫熱蘋果派的幸福瞬間，愉悅放鬆又注滿活力，是慵懶冬日裡最美好的甜蜜療癒。
【Cinnamazing! A Bite of Warmth｜濃濃肉桂咬一口】將於2025/12/29起販售至2026/1/28，Krispy Kreme 全台門市推出「LINE 好友新年快樂 1+1」、「濃肉桂禮盒優惠」、「飲品套餐折扣（限供應飲品門市）」等超值活動。
誰說哈密瓜只能屬於夏天？萊爾富今年冬天直接把哈密瓜香氣開到最滿，即日起至明年1月20日推出「哈瓜來襲」，集結多款哈密瓜風味鮮食、飲品與冰品，從早餐、午餐、下午茶到夜晚小酌全時段包辦。
從早晨開始就能感受到哈密瓜的甜蜜魅力，多款哈密瓜風味烘焙商品同步登場：「哈蜜瓜風味夾心菠蘿」以酥香菠蘿外皮搭配哈蜜瓜風味奶油內餡，售價38元；「哈蜜瓜風味夾心吐司」口感柔軟、風味香甜，售價32元；「哈蜜瓜蒸蛋糕」口感綿密、滋味清爽，售價35元，以上商品於早餐時段6點到9點搭配指定飲料，合購價49元。社群討論度居高不下的爆餡三明治，也推出全新口味「哈密瓜乳酪三明治」，將哈密瓜的清甜風味融入濃厚乳酪之中，哈味十足，售價59元，亦可於早餐指定時段享有59元合購優惠，哈瓜族群千萬別錯過。
午餐時段來點水果幫助消化，購買指定鮮食便當即可加購4C哈密瓜切盤（售價59元），搭配指定鮮食便當現省10元。午後想來杯飲料提振精神，果C果昔新口味「哈瓜戀乳」推出嚐鮮價89元（售價109元），口感清爽；「樂法職人手作哈密瓜金萱奶茶」（售價38元）選用金皇后哈密瓜搭配台灣金萱茶，展現哈密瓜的自然果甜與金萱奶茶的圓潤風味；「樂法黃金柚蜜綠」（售價32元）則嚴選台灣文旦柚與韓國黃金柚，打造溫潤細緻的蜜香口感。以上兩款樂法系列即日起至明年1月20日享單件30元、任兩件55元優惠。
夜晚時段，哈密瓜風味同樣不缺席，「NIPPON PREMIUM北海道哈密瓜沙瓦」選用北海道富良野哈密瓜果汁搭配伏特加，口感順口好喝，兩件特價99元（單瓶售價59元）。此外，韓國進口的零食與冰品也不容錯過：「農心哈密瓜玉米脆條」單件特價49元（售價59元）；Pangpare哈密瓜風味雪糕（售價39元）、Pangpare香草風味雪糕（售價39元）單件29元、任兩件49元。如果你偏好Q彈口感飲品，「蒟蒻果凍飲哈蜜瓜」（售價59元）則是夜裡嘴饞時的絕佳選擇。
根據調查顯示，年底節慶送禮商機每年高達215億，耶誕節因濃厚的儀式感與聚會氛圍，成為交換禮物與送禮需求的高峰。今年，OKmart瞄準這波「周邊商機」，攜手明治、健達等知名品牌，推出限量商品與超值加購活動。同時，OKmart旗下OKCAFE與瑞士經典品牌阿華田合作，推出冬季限定熱飲經典阿華田、 阿華田摩卡拿鐵，活動即日起至2026年1月7日止，任2杯99元。
接年末節慶與聖誕聚會需求，OKCAFE 於 12 月 26 日推出限時優惠，當日凡購買大杯莊園美式或大杯莊園拿鐵（含極淬系列），即可享 同品項買 2 送 2 超值回饋（不限冰熱）。
迎接聖誕節交換禮物與親子消費熱潮，OKmart 推出多款人氣品牌限定贈品活動，結合巧克力甜點與節慶角色，搶攻年末送禮商機。即日起至1月7日，凡購買 指定明治商品任選 2 件，即可獲得限量「明治星夜祭典小熊」乙隻（5 款造型隨機出貨，數量有限，送完為止），可愛療癒設計成為聖誕交換禮物熱門選擇。
同步推出健達超級蝙蝠車水壺贈品活動，購買健達指定品項滿 99 元，即可獲得水壺乙個( 2款造型隨機出貨，數量有限，送完為止），兼具實用與話題性，滿足親子族群年末消費需求。另外，看準節慶造型糖餅所帶動的消費需求，OKmart 於今年聖誕節檔期規劃推出一系列糖餅優惠，包含 HELLO KITTY 巧克力糖（牛奶／草莓）40g 特價 85 元，以及 健達含餡造型牛奶巧克力特價 135 元。
迎接聖誕節與提前準備跨年，OKmart 推出「歡聚在 OK」期間限定優惠，2025/12/24－2026/1/1，集結多款人氣商品，透過買一送一、第二件優惠與超值組合價，滿足節慶聚會與年末補給需求。
冬日迎接最甜蜜強檔草莓季到來！7-ELEVEN搶攻粉色療癒商機，每年都會整合推出多款系列特色商品，年末獻上重磅「莓粒Good草莓季主題專案架」，集結逾50款商品囊括常溫飲料、零食、糖果以及熱門IP等類別，自12月31日起至2026年1月27日止指定商品任選2件8折/3件77折，粉嫩包裝聚會分享必須全收。
過年獻愛心也迎財運！王品集團再次攜手「1919食物銀行」推出公益年菜認購活動，即日起到2026/2/22期間，可用每套999元認購內含5道經典年菜的「王品嚴選益起團圓宴」組合，支持全台弱勢家庭的年夜飯。購買即享1,000元購物金回饋，還可登錄發票抽獎試手氣，最大獎為北港武德宮的「財虎純金紀念金幣」組合(價值8,300元)，加持未來一年的滿滿財運。
王品集團公益年菜認購計畫邁入第2年，今年豪氣準備總價值超過600萬元的冷凍年菜，希望號召全民一同響應，送愛到全台弱勢家庭餐桌，讓更多家庭一起享受溫暖的圍爐時光。
一桶滿足所有人的味蕾！因應平安夜與年末相聚需求，肯德基推出「聖誕首爾巨大桶」限定方案，透過一次到位的餐點組合，讓相聚回到家中餐桌，讓陪伴成為平安夜最重要的儀式。活動期間，原價1,099元的聖誕首爾巨大桶，以888元限時推出。
「聖誕首爾巨大桶」內容物：
冬日限定｜雪花乳酪脆雞：以經典咔啦脆雞為基底，均勻撒上細緻如雪的特製乳酪粉，充滿韓式風味。外皮酥脆、肉質鮮嫩多汁，鹹香乳酪與濃郁奶香在口中完美交織，每一口都是濃濃的冬日幸福感。
夢幻聯動｜奇巧可可流心三重奏蛋撻：攜手全球知名巧克力品牌 KITKAT® 打造。酥脆撻皮包裹著濃郁可可流心，苦甜適中的大人系風味，是甜點控絕對不能錯過的奢華享受。
暖心回歸｜草莓奶油比司吉：人氣單品強勢回歸！鬆軟的比司吉淋上香甜草莓奶油醬，酸甜滋味為聖誕跨年大餐畫下完美句點。
三立新聞網提醒您：
喝酒不開車、開車不喝酒！
未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！
