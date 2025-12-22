85℃吉伊卡哇第二彈！「小八貓」立體蛋糕超吉可愛，公仔可當吊飾、外盒變筆筒

85℃日前推出的3款吉伊卡哇造型蛋糕，以及同步登場的樂扣樂扣嚼對FUN飲吸管杯，一開賣就吸引大批排隊與預訂潮。短短20天內全台3款蛋糕共限量78,000個、6,300個環保杯，整體銷售突破五成，成績遠高於原先預估。原本規畫三個月的銷售期，最終提前一個半月完銷，人氣熱度直接寫下今年甜點聯名的亮眼紀錄。

為了接續這波熱潮，85℃宣布第二彈角色登場啦！吉伊卡哇的好朋友「小八貓」將於12月18日化身為六吋立體公仔造型蛋糕，全台限量8,000個，為錯過第一波的粉絲補上一張入場券。這款小八貓立體蛋糕在設計上延續收藏價值與實用巧思。蛋糕上的小八貓公仔附有穿孔設計，可自行搭配掛繩，作為鑰匙圈或包包吊飾使用。蛋糕裝飾融入小八貓最愛的相機元素，搭配繽紛水果點綴，整體造型活潑又討喜。

廣告 廣告

口味部分則走清爽果香路線。蛋糕體選用桔香戚風蛋糕，夾入柳橙卡士達、布丁、百香柳橙Q凍，再搭配葡萄乾與熱帶水果餡，酸甜層次分明，適合多人分享。外盒則是專屬藍色小八貓圖案設計，盒內的內墊紙板還能自行DIY成筆筒或置物盒，讓蛋糕吃完後還可以留下實際可用的小物件。

小八貓立體造型蛋糕單顆售價620元，12月18日起於全台85℃門市開放販售，數量有限，售完為止。延續首波吉伊卡哇的驚人買氣，這一波接棒登場的角色，預料仍將掀起新一輪預訂熱潮。對粉絲來說，動作慢了就又要再等下一次啦。

延伸閱讀：

三大人氣IP快閃店齊聚華山！吉伊卡哇、藥師少女、褲褲兔接力登場，入場資訊、日期一次看

吉伊卡哇聯名「延世生乳包」，藍莓優格風味、限定角色小卡貼，甜點控與粉絲必搶

【Threads上紅什麼】吉伊卡哇佔領日本7-11！鬼辛咖哩、除草沙拉6款美食實體化必吃

韓星最近在瘋的Hippers手機裝飾是什麼？Sonny Angel趴趴天使、蒙奇奇、吉伊卡哇…都萌翻了！

【Threads上紅什麼】吉伊卡哇×三麗鷗再次夢幻連動！哪裡買、發售日期、推薦品項一次看

【Threads上紅什麼】吉伊卡哇Ｘ飛壘口香糖「包裝就是紋身貼紙」，4款聯名零食「超吉可愛」

【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 迴轉壽司也能吃到板前的手感？「合點壽司、承知助」聖誕聚餐提案，滿額贈聖誕壽司

● 台北年末聚餐推薦！寒居酒店BeGood「美義料理」登場，必吃32oz紅屋牛排、視覺系甜點「火焰阿拉斯加」