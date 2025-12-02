85 年品牌 ANDREW 強勢返回市場推動行動網路基礎建設升級！三關鍵技術「以客戶需求為中心」
在全球行動通訊深化5G應用、前瞻布局6G的關鍵時刻，擁有85年以上歷史的無線通訊領導品牌ANDREW以全新品牌定位與策略方向邁向新階段。隨著母公司Amphenol於2025年完成OWN與DAS事業整合，ANDREW結合全球資源與在地實力，展現更全面的技術佈局與永續思維，推動行動網路基礎建設升級。當網路密度、能源效率與碳排揭露逐漸成為市場新標準，ANDREW透過整合創新，為台灣及亞太市場帶來更高效、更永續的通訊解決方案。
ANDREW亞太區總監Ken Poh（圖左）表示，ANDREW加入Amphenol的全球研發與供應鏈資源，更專注於「以客戶需求為中心」的研發導向。ANDREW區域銷售經理姜毓滋（圖右）分享，台灣特殊的網路環境下，透過MOSAIC、HELIAX、SEED的方案，讓電信商達成最大效益化。
這次整合不僅代表資源的擴充，更象徵品牌在策略思維上的升級。亞太銷售總監Ken Poh表示，ANDREW加入Amphenol家族後，結合85年以上的技術傳承與Amphenol的創業精神與協作文化，讓品牌能夠在全球市場中以更靈活、更貼近需求的方式推動創新，目標是提供更簡單、高效、永續的解決方案，協助客戶應對網路部署的各項挑戰。
Ken Poh指出，整合後的ANDREW，專注於「以客戶需求為中心」的研發導向。Amphenol的全球研發與供應鏈資源，讓團隊能針對不同市場特性快速優化設計，尤其是在台灣這類高密度部署市場中，導入在地化支援與定期技術回饋機制。他補充，ANDREW每年都會深入拜訪客戶，了解短期與長期的網路部署策略，並依據回饋重新規劃產品與方案，確保每一次創新都對應實際使用情境，讓每個解決方案，都能幫助客戶以更少的資源達成更高的效能與更長的系統壽命。
深耕台灣市場 ANDREW以技術創新與永續思維打造通訊新典範
在台灣市場佈局方面，ANDREW區域銷售經理姜毓滋表示，台灣人口主要集中於西部都會區，基地台間距短、干擾高，再加上吃到飽資費帶來龐大流量，使網路負載與能源消耗持續增加。台灣RF工程師面臨的挑戰遠超過多數市場，必須在受限空間中兼顧效能、品質與永續性，對此，ANDREW可協助電信業者在站台高密度環境下提供最適合的產品解決方案，平衡性能、高效與長期可靠度。
姜毓滋提到，ANDREW在台灣的歷史可追溯至AMPS時期，陪伴電信業者一路走過2G、3G、4G與5G的網路演進，該品牌長期以穩定品質與創新設計支撐產業升級，未來將在6G與高頻應用的發展浪潮中，繼續扮演推動者角色，協助業者邁向更智慧、更綠能的網路架構。
為回應台灣網路的高密度環境與能源壓力，ANDREW以三項關鍵技術方案構築完整解決架構，從天線整合、線纜管理到能效優化，全面提升基地台部署效率與運作穩定性。
首先，MOSAIC多頻整合天線方案採主被動整合設計，能讓3G、4G、5G多頻天線共用同一桿體，顯著降低安裝數量與場地需求。此設計對空間有限的都會環境特別關鍵，不僅提升施工效率，也減少視覺干擾與結構負擔。其次，HELIAX高度整合配線系統可透過單一主幹纜線整合光纖與電纜，大幅簡化佈線與維護程序。這項設計可減少現場施工時間與維修複雜度，並有效降低材料使用量與空間佔比。第三，SEED®高效能天線技術針對有限天線空間進行效率優化，提高天線增益與覆蓋穩定性，滿足未來5G高頻與6G新標準需求。姜毓滋指出，這些技術的共同目標，是在有限條件下達成最大效益，讓電信網路在城市密集佈局中仍維持高穩定與高能源利用率。
此外，近年全球電信產業將碳足跡揭露納入供應鏈管理，ANDREW也率先推動產品碳排數據透明化。姜毓滋表示，近年來電信業者開始要求供應商提供產品碳足跡（CFP）資料，ANDREW已能針對主要天線與線纜產品進行完整的碳排計算與追蹤，協助客戶落實 ESG 稽核與減碳承諾。
在設計層面，ANDREW 以「耐用即永續」的理念打造產品。品牌長年投入材料與結構強化，使天線與線纜在嚴苛環境下仍能維持穩定效能。姜毓滋指出，台灣許多電信業者的 ANDREW 設備已穩定運作超過 20 年，這種耐用性不僅降低了維修頻率與資源消耗，也減少了資本與營運支出。姜毓滋強調，品質本身就是最具價值的永續行動，透過長壽命設計與透明碳排資料，ANDREW 以實際行動展現企業對永續經營的承諾。
從品牌整合、技術創新到永續實踐，Amphenol與ANDREW的結合象徵著通訊產業邁向新階段的轉型。這場整合不僅強化了技術體系，更帶來以「信任」為核心的品牌價值。Ken Poh表示，ANDREW的使命不只是提供網路設備，而是協助業界打造更簡單、更透明、更負責任的通訊環境，為下一世代的網路建設注入新能量。
這篇文章 85 年品牌 ANDREW 強勢返回市場推動行動網路基礎建設升級！三關鍵技術「以客戶需求為中心」 最早出現於 電腦DIY。
其他人也在看
果粉哭了！iPhone SE正式「壞了不修」 蘋果一次淘汰8款經典機種
根據官方公告，這次進入停產名單的產品包括：iPhone SE（第一代）iPad Pro 12.9吋 (第 2 代)（Wi‑Fi 與 Wi‑Fi + Cellular 版本）Apple Watch Series 4 的 Hermes 與 Nike 特別版（40 mm 和 44 mm）Beats Pill 2.0 無線藍牙喇叭蘋果的產品支援政策中指出：當某款設備自停止銷...CTWANT ・ 11 小時前 ・ 3
科技時代眼淚再+1 蘋果8款停產舊機曝！經典iPhone難逃終止維修
隨著蘋果iPhone 17問世，舊款設備逐漸被淘汰，成為科技時代的「眼淚」。蘋果近日更新官網停產名單，共列入8款產品，未來將不再提供官方維修服務，其中曾風靡全球的iPhone SE（第一代）也名列其中。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 發起對話
Netflix 悄悄砍掉手機投放電視功能，僅少部分老裝置不受影響
Netflix 日前在未發佈任何公告的情況下，悄然移除了行動 app 中投放畫面至電視的功能，引發了不小的反對聲浪。Yahoo Tech ・ 16 小時前 ・ 發起對話
三星發表三摺機Galaxy Z TriFold！規格、功能一次看 台灣市場也會開賣
三星電子今（2）日正式發表旗艦摺疊新機Galaxy Z TriFold，搭載最先進的摺疊螢幕技術，針對多摺疊的獨特應用情境全面優化。以纖薄機身設計，實現旗艦手機的頂尖效能與便攜性，左右展開後，10吋沉浸式螢幕躍於眼前，Galaxy Z TriFold將於2025年12月12日於韓國正式上市，隨後將於全球各地市場陸續推出，包括中國、台灣、新加坡、阿拉伯聯合大公國和美國。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 2
瑞幸將來台!綠委憂手機APP點咖啡恐洩個資 恐成資安破口
財經中心／葉為襄、林大帷 台北報導在中國市佔率第一的連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡，在其他國家點餐用APP很方便，不過這個月即將正式進軍台灣市場！資安問題引發高度關注，立委邱議瑩憂心，如果消費者被要求強制下載APP點餐，資安恐成一大破口。取餐用手機掃碼，點餐得用APP下單，中國瑞幸咖啡創辦人野心勃勃，在中國市占率第一還不夠，傳出這個月即將進軍台灣，民進黨立委邱議瑩，擔心這點！經濟部長龔明鑫備詢被立委邱議瑩問到，包括它是不是，在美國一樣強制要下載它的APP，才能去點餐，透過雲端就回去中國啦，你要求它也沒用，龔明鑫回應我們會了解，個資相關怎麼蒐集怎麼運用。經濟部長龔明鑫喊話，個資一定會嚴格把關，畢竟餐飲業只要合法先申請，瑞幸咖啡就能插旗，更何況這次繞道，找代理商進軍台灣市場，但立委會這麼擔心個資外流不是沒原因。瑞幸將來台！手機APP點咖啡恐洩個資 資安問題引高度關注。（圖／民視財經網）外媒旁白（10.02）：「它會把敏感資料傳輸到北京，在你不知道的情況下。」國外專家早在今年10月就示警，瑞幸咖啡一路從香港、新加坡、馬來西亞到美國版圖持續擴展。瑞幸咖啡來臺插旗的第一間店，就開在星巴克旁間，到現在招牌遲遲還沒有掛上，而傳出代理商就是彰化員林，翁家旗下的順昱控股，他們就是瑞幸在中國的，咖啡加工供應商。9月才登記的順昱控股，董事長是翁張麗卿，是彰化員林做糖精起家的業者，一度在2011年踩到塑化劑風暴，全身而退，曾經合作的客戶還包含大家熟悉的康師傅。瑞幸將來台！手機APP點咖啡恐洩個資 資安問題引高度關注。（圖／民視財經網）原本官網還顯示，瑞幸第一家門市12月開幕，還公開徵求原物料供應商，現在被各界關注，官網瞬間停擺，這個月能不能如期開店，還是未知數。原文出處：瑞幸將來台！手機APP點咖啡恐洩個資 資安問題引高度關注 更多民視新聞報導台達電與旗下晶睿 晚間8點半召開重訊記者會「山寨星巴克」傳來台！財經網美揭關鍵預言：做不起來瑞幸咖啡有機會重返美股？Q3財報揭示2因素恐拖累短期和2026年獲利民視財經網影音 ・ 1 天前 ・ 13
三星3摺疊機來了! Galaxy Z TriFold台灣將會販售
三星電子今日發表旗艦摺疊新機Galaxy Z TriFold，三星表示，Galaxy Z TriFold搭載最先進的摺疊螢幕技術，針對多摺疊的獨特應用情境全面優化，左右展開後，10吋沉浸式螢幕躍於眼前，打破常規的創新型態，進一步鞏固在行動AI時代的領導地位。自由時報 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
無人機「手勢操控」輕鬆上手！新手必學動作「控制遠近」
新一代空拍機功能大幅升級，操控更加直覺，還具備跟隨模式，專為新手設計！YouTuber實測顯示，它能穿梭於樹木縫隙，展現「飄移」特技。然而，電池續航力與前代相比無明顯改進，畫質也略遜於陸牌8K機種，但價格優勢明顯，約1萬元有找。在台灣飛無人機需留意，耶誕、跨年等人潮聚集場合多為禁飛區，違規最重可罰150萬元，飛行前應先查詢，以免觸法。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
iPhone 17舊換新、遠傳最高折4萬 Logitech G攜手WeMo打造電競騎士任務
遠傳今（1）日推出「Apple年終壓軸鉅獻」，集結iPhone 17系列、Apple Watch、iPad全系列優惠，從指定資費加碼、新購優惠、舊換新折扣、配件折扣到加值服務最高4個月免費用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
陸6G技術重大進展！2035年或實現規模化商用
大陸6G技術研發取得重大進展，工信部宣布已完成第一階段技術試驗，形成超過300項關鍵技術儲備。《央視新聞》探訪江蘇南京紫金山實驗室，科研人員正在開展6G關鍵技術的試驗驗證，展示太赫兹通信系統等核心技術突破，預計2030年啟動規模組網，2035年實現全面商用。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
中企秀數百機器人列隊被疑假片 「一鏡到底還原真相」
中國機器人公司優必選（UBtech）日前發布一段視頻，數百台Walker S2人形機器人整齊列隊於倉庫內，這些機器人齊齊...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 1
當彰化彭于晏不是夢！Google推出匿名留言功能 設定教學一次看
許多人遇到「很雷」的餐廳或店家時，會到Google Maps留下一星負評，卻又擔心遭到店家「肉搜」。Google近日針對 Maps更新評論功能，正式推出「匿名評論」制度，使用者可自訂暱稱與頭像匿名留言，不僅提升隱私，也鼓勵更多人放心提供真實回饋，未來評論區恐將出現許多有趣暱稱。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
三星推出「三折疊手機」 完全展開就是平板電腦
外電報導，南韓三星電子即將發表旗下首款「三折疊」智慧手機，將搶先在蘋果電腦明年推出折疊iPhone之前先行公布，大秀三星在「可折疊裝置領域」的工程實力。（葉柏毅報導） 三星的這款三折疊手機，初步中廣新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
Perplexity敲警鐘！AI搜尋新創App下載量雪崩80%：為何黃仁勳曾誇獎好用，現在卻留不住用戶？
Perplexity 近六週下載量據傳下滑 80%，引發 AI 社群關注。為何曾經被黃仁勳誇獎好用的AI搜尋，現在卻「前途無亮」？數位時代 ・ 1 天前 ・ 發起對話
三星三折機震撼問世！Galaxy Z TriFold一台要價7.7萬元、台灣將開賣
三星今日隆重發表全新一代旗艦摺疊智慧型手機 Galaxy Z TriFold，以劃時代的三摺疊創新型態，再次顛覆行動裝置的設計常規，將於2025年12月12日於韓國正式上市，售價359萬韓元，換算新台幣約7.7萬元，隨後將於全球各地市場陸續推出，包括中國、台灣、新加坡、阿拉伯聯合大公國和美國。鏡報 ・ 19 小時前 ・ 1
瑞幸咖啡點餐APP搜集敏感資訊？龔明鑫：要求符合個資法
網傳中國最大連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡(Luckin Coffee)12月將登台，民進黨立委邱議瑩今天(1日)在立法院點名瑞幸咖啡在美國要求下載APP點餐，但其APP卻要求提供許多個資、敏感資訊。對此，經濟部長龔明鑫強調，會要求符合台灣個資法規範，並要求將個資留在台灣。 順昱控股公司在官網上披露首家旗艦店門市預計2025年12月登場，並在人力銀行網頁刊登招募咖啡店門市店長及副店長、咖啡師的訊息，且其官網菜單頁面中，多項飲品圖示皆有中國最大連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡的麋鹿標誌及「Luckin Coffee」字樣，引起各界關注瑞幸咖啡是否登台。 經濟部先前表示，沒有收到瑞幸咖啡申請來台投資，瑞幸若要透過代理商引進，只要有營業事實，經濟部將主動了解其代理過程是否合乎規範。 民進黨立委邱議瑩1日在立法院經濟委員會質詢指出，瑞幸咖啡在美國要求點餐須下載專屬APP，這與掃描QR Code的方式不一樣，其APP要求搜集個人資料、聯絡方式、交易紀錄、電子郵件、定位、簡訊，還有網頁瀏覽記錄等敏感資訊，已經超出買賣一杯咖啡所需資訊，她並希望經濟部能密切掌握瑞幸咖啡登台的個資議題。 對此，龔明鑫回應，目前仍沒有收到瑞幸中央廣播電台 ・ 1 天前 ・ 發起對話
為了保護你的安全！印度擬強制蘋果、小米等各大廠牌，新機上市前「必須預載」官方資安軟體
印度政府傳出以保護用戶安全為由，由電信部私下要求、境內各大智慧型手機製造商，未來必須在「所有新出廠設備」上，預載一款名為「Sanchar Saathi」、由官方設計的網路安全應用程式，而且還必須強制綁定不得被刪除。除了新機預先安裝外，各家廠商還必須向舊機用戶發送更新提醒，以此將政府App裝入更多手機內。《路透》引述一份政府文件指出，為了應對近期激增的網路犯罪......風傳媒 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
中華電：AI時代海纜頻寬需求大增 台灣躍跨太平洋樞紐
（中央社記者江明晏台北2日電）AI時代，頻寬需求大增，中華電投資的海纜SJC2和Apricot銷售率皆逾8成，已接續投資E2A、AUG海纜；董事長簡志誠表示，台灣是跨太平洋重要樞紐（hub），吸引投資帶動頻寬需求，中華電也強化東南亞布局，力拚國際事業群營收雙位數成長。中央社 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
DeepSeek V3.2 正式版上線：推理能力大幅增強不遜 GPT-5
在經過了 2 個多月的測試後，DeepSeek 的 3.2 版本終於正式上線。新模型分為 DeepSeek V3.2 和 DeepSeek V3.2 Speciale 兩款，均大幅提升了推理能力。Yahoo Tech ・ 1 天前 ・ 發起對話
富邦證券推出全新「富邦AI PRO」APP
【記者柯安聰台北報導】富邦證券正式推出新一代投資交易APP 「富邦AI PRO」，智慧投資全面邁入新階段。「富邦AI PRO」以生成式AI與跨市場整合為核心，結合台股、海外股、期貨等服務，並搭載全新介...自立晚報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
陸數位靶場曝光 台灣也在鎖定範圍
國際資安研究員NetAskari近日釋出最新資料顯示，中國大陸公安系統使用的「數位靶場」系統，代號為「遠征雲」，這並不是...聯合新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1