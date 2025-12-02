在全球行動通訊深化5G應用、前瞻布局6G的關鍵時刻，擁有85年以上歷史的無線通訊領導品牌ANDREW以全新品牌定位與策略方向邁向新階段。隨著母公司Amphenol於2025年完成OWN與DAS事業整合，ANDREW結合全球資源與在地實力，展現更全面的技術佈局與永續思維，推動行動網路基礎建設升級。當網路密度、能源效率與碳排揭露逐漸成為市場新標準，ANDREW透過整合創新，為台灣及亞太市場帶來更高效、更永續的通訊解決方案。

廣告 廣告

ANDREW亞太區總監Ken Poh（圖左）表示，ANDREW加入Amphenol的全球研發與供應鏈資源，更專注於「以客戶需求為中心」的研發導向。ANDREW區域銷售經理姜毓滋（圖右）分享，台灣特殊的網路環境下，透過MOSAIC、HELIAX、SEED的方案，讓電信商達成最大效益化。

這次整合不僅代表資源的擴充，更象徵品牌在策略思維上的升級。亞太銷售總監Ken Poh表示，ANDREW加入Amphenol家族後，結合85年以上的技術傳承與Amphenol的創業精神與協作文化，讓品牌能夠在全球市場中以更靈活、更貼近需求的方式推動創新，目標是提供更簡單、高效、永續的解決方案，協助客戶應對網路部署的各項挑戰。

Ken Poh指出，整合後的ANDREW，專注於「以客戶需求為中心」的研發導向。Amphenol的全球研發與供應鏈資源，讓團隊能針對不同市場特性快速優化設計，尤其是在台灣這類高密度部署市場中，導入在地化支援與定期技術回饋機制。他補充，ANDREW每年都會深入拜訪客戶，了解短期與長期的網路部署策略，並依據回饋重新規劃產品與方案，確保每一次創新都對應實際使用情境，讓每個解決方案，都能幫助客戶以更少的資源達成更高的效能與更長的系統壽命。

深耕台灣市場 ANDREW以技術創新與永續思維打造通訊新典範

在台灣市場佈局方面，ANDREW區域銷售經理姜毓滋表示，台灣人口主要集中於西部都會區，基地台間距短、干擾高，再加上吃到飽資費帶來龐大流量，使網路負載與能源消耗持續增加。台灣RF工程師面臨的挑戰遠超過多數市場，必須在受限空間中兼顧效能、品質與永續性，對此，ANDREW可協助電信業者在站台高密度環境下提供最適合的產品解決方案，平衡性能、高效與長期可靠度。

姜毓滋提到，ANDREW在台灣的歷史可追溯至AMPS時期，陪伴電信業者一路走過2G、3G、4G與5G的網路演進，該品牌長期以穩定品質與創新設計支撐產業升級，未來將在6G與高頻應用的發展浪潮中，繼續扮演推動者角色，協助業者邁向更智慧、更綠能的網路架構。

為回應台灣網路的高密度環境與能源壓力，ANDREW以三項關鍵技術方案構築完整解決架構，從天線整合、線纜管理到能效優化，全面提升基地台部署效率與運作穩定性。

首先，MOSAIC多頻整合天線方案採主被動整合設計，能讓3G、4G、5G多頻天線共用同一桿體，顯著降低安裝數量與場地需求。此設計對空間有限的都會環境特別關鍵，不僅提升施工效率，也減少視覺干擾與結構負擔。其次，HELIAX高度整合配線系統可透過單一主幹纜線整合光纖與電纜，大幅簡化佈線與維護程序。這項設計可減少現場施工時間與維修複雜度，並有效降低材料使用量與空間佔比。第三，SEED®高效能天線技術針對有限天線空間進行效率優化，提高天線增益與覆蓋穩定性，滿足未來5G高頻與6G新標準需求。姜毓滋指出，這些技術的共同目標，是在有限條件下達成最大效益，讓電信網路在城市密集佈局中仍維持高穩定與高能源利用率。

此外，近年全球電信產業將碳足跡揭露納入供應鏈管理，ANDREW也率先推動產品碳排數據透明化。姜毓滋表示，近年來電信業者開始要求供應商提供產品碳足跡（CFP）資料，ANDREW已能針對主要天線與線纜產品進行完整的碳排計算與追蹤，協助客戶落實 ESG 稽核與減碳承諾。

在設計層面，ANDREW 以「耐用即永續」的理念打造產品。品牌長年投入材料與結構強化，使天線與線纜在嚴苛環境下仍能維持穩定效能。姜毓滋指出，台灣許多電信業者的 ANDREW 設備已穩定運作超過 20 年，這種耐用性不僅降低了維修頻率與資源消耗，也減少了資本與營運支出。姜毓滋強調，品質本身就是最具價值的永續行動，透過長壽命設計與透明碳排資料，ANDREW 以實際行動展現企業對永續經營的承諾。

從品牌整合、技術創新到永續實踐，Amphenol與ANDREW的結合象徵著通訊產業邁向新階段的轉型。這場整合不僅強化了技術體系，更帶來以「信任」為核心的品牌價值。Ken Poh表示，ANDREW的使命不只是提供網路設備，而是協助業界打造更簡單、更透明、更負責任的通訊環境，為下一世代的網路建設注入新能量。

這篇文章 85 年品牌 ANDREW 返回市場！三關鍵技術「以客戶需求為中心」升級台灣網路建設韌性 最早出現於 電腦DIY。