85 年品牌 ANDREW 返回市場！三關鍵技術「以客戶需求為中心」升級台灣網路建設韌性
在全球行動通訊深化5G應用、前瞻布局6G的關鍵時刻，擁有85年以上歷史的無線通訊領導品牌ANDREW以全新品牌定位與策略方向邁向新階段。隨著母公司Amphenol於2025年完成OWN與DAS事業整合，ANDREW結合全球資源與在地實力，展現更全面的技術佈局與永續思維，推動行動網路基礎建設升級。當網路密度、能源效率與碳排揭露逐漸成為市場新標準，ANDREW透過整合創新，為台灣及亞太市場帶來更高效、更永續的通訊解決方案。
ANDREW亞太區總監Ken Poh（圖左）表示，ANDREW加入Amphenol的全球研發與供應鏈資源，更專注於「以客戶需求為中心」的研發導向。ANDREW區域銷售經理姜毓滋（圖右）分享，台灣特殊的網路環境下，透過MOSAIC、HELIAX、SEED的方案，讓電信商達成最大效益化。
這次整合不僅代表資源的擴充，更象徵品牌在策略思維上的升級。亞太銷售總監Ken Poh表示，ANDREW加入Amphenol家族後，結合85年以上的技術傳承與Amphenol的創業精神與協作文化，讓品牌能夠在全球市場中以更靈活、更貼近需求的方式推動創新，目標是提供更簡單、高效、永續的解決方案，協助客戶應對網路部署的各項挑戰。
Ken Poh指出，整合後的ANDREW，專注於「以客戶需求為中心」的研發導向。Amphenol的全球研發與供應鏈資源，讓團隊能針對不同市場特性快速優化設計，尤其是在台灣這類高密度部署市場中，導入在地化支援與定期技術回饋機制。他補充，ANDREW每年都會深入拜訪客戶，了解短期與長期的網路部署策略，並依據回饋重新規劃產品與方案，確保每一次創新都對應實際使用情境，讓每個解決方案，都能幫助客戶以更少的資源達成更高的效能與更長的系統壽命。
深耕台灣市場 ANDREW以技術創新與永續思維打造通訊新典範
在台灣市場佈局方面，ANDREW區域銷售經理姜毓滋表示，台灣人口主要集中於西部都會區，基地台間距短、干擾高，再加上吃到飽資費帶來龐大流量，使網路負載與能源消耗持續增加。台灣RF工程師面臨的挑戰遠超過多數市場，必須在受限空間中兼顧效能、品質與永續性，對此，ANDREW可協助電信業者在站台高密度環境下提供最適合的產品解決方案，平衡性能、高效與長期可靠度。
姜毓滋提到，ANDREW在台灣的歷史可追溯至AMPS時期，陪伴電信業者一路走過2G、3G、4G與5G的網路演進，該品牌長期以穩定品質與創新設計支撐產業升級，未來將在6G與高頻應用的發展浪潮中，繼續扮演推動者角色，協助業者邁向更智慧、更綠能的網路架構。
為回應台灣網路的高密度環境與能源壓力，ANDREW以三項關鍵技術方案構築完整解決架構，從天線整合、線纜管理到能效優化，全面提升基地台部署效率與運作穩定性。
首先，MOSAIC多頻整合天線方案採主被動整合設計，能讓3G、4G、5G多頻天線共用同一桿體，顯著降低安裝數量與場地需求。此設計對空間有限的都會環境特別關鍵，不僅提升施工效率，也減少視覺干擾與結構負擔。其次，HELIAX高度整合配線系統可透過單一主幹纜線整合光纖與電纜，大幅簡化佈線與維護程序。這項設計可減少現場施工時間與維修複雜度，並有效降低材料使用量與空間佔比。第三，SEED®高效能天線技術針對有限天線空間進行效率優化，提高天線增益與覆蓋穩定性，滿足未來5G高頻與6G新標準需求。姜毓滋指出，這些技術的共同目標，是在有限條件下達成最大效益，讓電信網路在城市密集佈局中仍維持高穩定與高能源利用率。
此外，近年全球電信產業將碳足跡揭露納入供應鏈管理，ANDREW也率先推動產品碳排數據透明化。姜毓滋表示，近年來電信業者開始要求供應商提供產品碳足跡（CFP）資料，ANDREW已能針對主要天線與線纜產品進行完整的碳排計算與追蹤，協助客戶落實 ESG 稽核與減碳承諾。
在設計層面，ANDREW 以「耐用即永續」的理念打造產品。品牌長年投入材料與結構強化，使天線與線纜在嚴苛環境下仍能維持穩定效能。姜毓滋指出，台灣許多電信業者的 ANDREW 設備已穩定運作超過 20 年，這種耐用性不僅降低了維修頻率與資源消耗，也減少了資本與營運支出。姜毓滋強調，品質本身就是最具價值的永續行動，透過長壽命設計與透明碳排資料，ANDREW 以實際行動展現企業對永續經營的承諾。
從品牌整合、技術創新到永續實踐，Amphenol與ANDREW的結合象徵著通訊產業邁向新階段的轉型。這場整合不僅強化了技術體系，更帶來以「信任」為核心的品牌價值。Ken Poh表示，ANDREW的使命不只是提供網路設備，而是協助業界打造更簡單、更透明、更負責任的通訊環境，為下一世代的網路建設注入新能量。
這篇文章 85 年品牌 ANDREW 返回市場！三關鍵技術「以客戶需求為中心」升級台灣網路建設韌性 最早出現於 電腦DIY。
其他人也在看
科技時代眼淚再+1 蘋果8款停產舊機曝！經典iPhone難逃終止維修
隨著蘋果iPhone 17問世，舊款設備逐漸被淘汰，成為科技時代的「眼淚」。蘋果近日更新官網停產名單，共列入8款產品，未來將不再提供官方維修服務，其中曾風靡全球的iPhone SE（第一代）也名列其中。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發起對話
一定要學會的4個Google搜尋必殺技
[NOWnews今日新聞]生成式AI越來越夯，很多人喜歡問AI找答案，但外媒BGR整理四樣Google搜尋超好用的技巧，包括旅遊、數學計算、單位換算到影像搜尋，都超級實用。找路線、查班機、比價格只要在...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 3
Netflix 悄悄砍掉手機投放電視功能，僅少部分老裝置不受影響
Netflix 日前在未發佈任何公告的情況下，悄然移除了行動 app 中投放畫面至電視的功能，引發了不小的反對聲浪。Yahoo Tech ・ 5 小時前 ・ 發起對話
三星發表三摺機Galaxy Z TriFold！規格、功能一次看 台灣市場也會開賣
三星電子今（2）日正式發表旗艦摺疊新機Galaxy Z TriFold，搭載最先進的摺疊螢幕技術，針對多摺疊的獨特應用情境全面優化。以纖薄機身設計，實現旗艦手機的頂尖效能與便攜性，左右展開後，10吋沉浸式螢幕躍於眼前，Galaxy Z TriFold將於2025年12月12日於韓國正式上市，隨後將於全球各地市場陸續推出，包括中國、台灣、新加坡、阿拉伯聯合大公國和美國。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 2
瑞幸將來台!綠委憂手機APP點咖啡恐洩個資 恐成資安破口
財經中心／葉為襄、林大帷 台北報導在中國市佔率第一的連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡，在其他國家點餐用APP很方便，不過這個月即將正式進軍台灣市場！資安問題引發高度關注，立委邱議瑩憂心，如果消費者被要求強制下載APP點餐，資安恐成一大破口。取餐用手機掃碼，點餐得用APP下單，中國瑞幸咖啡創辦人野心勃勃，在中國市占率第一還不夠，傳出這個月即將進軍台灣，民進黨立委邱議瑩，擔心這點！經濟部長龔明鑫備詢被立委邱議瑩問到，包括它是不是，在美國一樣強制要下載它的APP，才能去點餐，透過雲端就回去中國啦，你要求它也沒用，龔明鑫回應我們會了解，個資相關怎麼蒐集怎麼運用。經濟部長龔明鑫喊話，個資一定會嚴格把關，畢竟餐飲業只要合法先申請，瑞幸咖啡就能插旗，更何況這次繞道，找代理商進軍台灣市場，但立委會這麼擔心個資外流不是沒原因。瑞幸將來台！手機APP點咖啡恐洩個資 資安問題引高度關注。（圖／民視財經網）外媒旁白（10.02）：「它會把敏感資料傳輸到北京，在你不知道的情況下。」國外專家早在今年10月就示警，瑞幸咖啡一路從香港、新加坡、馬來西亞到美國版圖持續擴展。瑞幸咖啡來臺插旗的第一間店，就開在星巴克旁間，到現在招牌遲遲還沒有掛上，而傳出代理商就是彰化員林，翁家旗下的順昱控股，他們就是瑞幸在中國的，咖啡加工供應商。9月才登記的順昱控股，董事長是翁張麗卿，是彰化員林做糖精起家的業者，一度在2011年踩到塑化劑風暴，全身而退，曾經合作的客戶還包含大家熟悉的康師傅。瑞幸將來台！手機APP點咖啡恐洩個資 資安問題引高度關注。（圖／民視財經網）原本官網還顯示，瑞幸第一家門市12月開幕，還公開徵求原物料供應商，現在被各界關注，官網瞬間停擺，這個月能不能如期開店，還是未知數。原文出處：瑞幸將來台！手機APP點咖啡恐洩個資 資安問題引高度關注 更多民視新聞報導台達電與旗下晶睿 晚間8點半召開重訊記者會「山寨星巴克」傳來台！財經網美揭關鍵預言：做不起來瑞幸咖啡有機會重返美股？Q3財報揭示2因素恐拖累短期和2026年獲利民視財經網影音 ・ 1 天前 ・ 12
三星3摺疊機來了! Galaxy Z TriFold台灣將會販售
三星電子今日發表旗艦摺疊新機Galaxy Z TriFold，三星表示，Galaxy Z TriFold搭載最先進的摺疊螢幕技術，針對多摺疊的獨特應用情境全面優化，左右展開後，10吋沉浸式螢幕躍於眼前，打破常規的創新型態，進一步鞏固在行動AI時代的領導地位。自由時報 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
iPhone 17e 設計大改，最便宜的「動態島」搭載 A19 處理器
文章來源：Qooah.com 近期，有博主展示了一組 iPhone 17e 的外觀渲染圖，整體造型與 iPhone 17 接近，只不過後置為單鏡。預計 iPhone 17e 將在明年上半年發佈，是 iPhone 17 系列中最具性價比的一款機型。 iPhone 17e 將採用 iPhone 16 是同款的 6.1吋屏幕，依然為 60Hz 刷新率。與上一代最大的改動在於擯棄了劉海屏設計，採用靈動島設計。代表著從 iPhone 17 系列開始，Apple 的劉海屏設計成為歷史。 規格方面，預計 iPhone 17e 會搭載最新一代 A19 處理器，但是 GPU 核心可能會縮減，用於與標準版 iPhone 17 區別開來。 售價方面，iPhone 17e 售價可能與上一代一致，售價 HK$5099起。主要吸引 iPhone 11 等舊款裝置的用戶替換。 iOS 系統仍然有著流暢性優勢，預計 iPhone 17 可以維持未來2-3年的流暢使用，對於性能要求不高的用戶吸引力較高。Qooah ・ 1 天前 ・ 發起對話
無人機「手勢操控」輕鬆上手！新手必學動作「控制遠近」
新一代空拍機功能大幅升級，操控更加直覺，還具備跟隨模式，專為新手設計！YouTuber實測顯示，它能穿梭於樹木縫隙，展現「飄移」特技。然而，電池續航力與前代相比無明顯改進，畫質也略遜於陸牌8K機種，但價格優勢明顯，約1萬元有找。在台灣飛無人機需留意，耶誕、跨年等人潮聚集場合多為禁飛區，違規最重可罰150萬元，飛行前應先查詢，以免觸法。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
iPhone 17舊換新、遠傳最高折4萬 Logitech G攜手WeMo打造電競騎士任務
遠傳今（1）日推出「Apple年終壓軸鉅獻」，集結iPhone 17系列、Apple Watch、iPad全系列優惠，從指定資費加碼、新購優惠、舊換新折扣、配件折扣到加值服務最高4個月免費用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
Galaxy S27 Ultra 影像硬件恐停滯不前，未來三年亦可能毫無寸進
文章來源：Qooah.com Samsung 在 Galaxy S27 Ultra 上或將不再採用原計劃的 1/1.1吋大型圖像傳感器，而可能繼續沿用自 S23 Ultra 以來所使用的 ISOCELL 傳感器規格。這意味著，預計在2027年初發佈的S27 Ultra，其主鏡硬件規格可能仍與2023年推出的 S23 Ultra 保持一致，在傳感器層面缺乏實質性更新。 這一決策可能使 Samsung 在未來幾年面臨主鏡硬件升級滯後的局面。甚至有預測認為，類似策略或將延續至後續的 S28 Ultra 乃至 S29 Ultra 機型，從而導致 Samsung 旗艦在鏡頭這一關鍵硬件上逐漸失去競爭優勢。 值得注意的是，Sony 近期已正式發佈型號為 LYTIA-901 的新型圖像傳感器。該傳感器擁有2億像素和 1/1.12吋的大底設計，單像素尺寸為 0.7μm，並支援先進的四拜耳編碼及16合1像素合併技術。據 Sony 介紹，該產品已進入量產階段，並借助AI重排技術有效提升了暗光環境下的成像品質。 長期以來，Samsung 憑借自研的2億像素傳感器在高階機型中佔據優勢，而 Sony 新傳感器的Qooah ・ 1 天前 ・ 發起對話
陸6G技術重大進展！2035年或實現規模化商用
大陸6G技術研發取得重大進展，工信部宣布已完成第一階段技術試驗，形成超過300項關鍵技術儲備。《央視新聞》探訪江蘇南京紫金山實驗室，科研人員正在開展6G關鍵技術的試驗驗證，展示太赫兹通信系統等核心技術突破，預計2030年啟動規模組網，2035年實現全面商用。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
中企秀數百機器人列隊被疑假片 「一鏡到底還原真相」
中國機器人公司優必選（UBtech）日前發布一段視頻，數百台Walker S2人形機器人整齊列隊於倉庫內，這些機器人齊齊...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 1
果粉哭了！iPhone SE正式「壞了不修」 蘋果一次淘汰8款經典機種
根據官方公告，這次進入停產名單的產品包括：iPhone SE（第一代）iPad Pro 12.9吋 (第 2 代)（Wi‑Fi 與 Wi‑Fi + Cellular 版本）Apple Watch Series 4 的 Hermes 與 Nike 特別版（40 mm 和 44 mm）Beats Pill 2.0 無線藍牙喇叭蘋果的產品支援政策中指出：當某款設備自停止銷...CTWANT ・ 31 分鐘前 ・ 發起對話
當彰化彭于晏不是夢！Google推出匿名留言功能 設定教學一次看
許多人遇到「很雷」的餐廳或店家時，會到Google Maps留下一星負評，卻又擔心遭到店家「肉搜」。Google近日針對 Maps更新評論功能，正式推出「匿名評論」制度，使用者可自訂暱稱與頭像匿名留言，不僅提升隱私，也鼓勵更多人放心提供真實回饋，未來評論區恐將出現許多有趣暱稱。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
Google地圖開放匿名功能 「自訂暱稱」放心留負評
網路功能發達，許多消費者會到Google Maps查閱店家評價，但也有人擔心會因此個資曝光惹麻煩。為解決這問題，最近Google Maps開放新功能，只要完成3步驟就可避免大部分的後顧之憂。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
三星推出「三折疊手機」 完全展開就是平板電腦
外電報導，南韓三星電子即將發表旗下首款「三折疊」智慧手機，將搶先在蘋果電腦明年推出折疊iPhone之前先行公布，大秀三星在「可折疊裝置領域」的工程實力。（葉柏毅報導） 三星的這款三折疊手機，初步中廣新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
Perplexity敲警鐘！AI搜尋新創App下載量雪崩80%：為何黃仁勳曾誇獎好用，現在卻留不住用戶？
Perplexity 近六週下載量據傳下滑 80%，引發 AI 社群關注。為何曾經被黃仁勳誇獎好用的AI搜尋，現在卻「前途無亮」？數位時代 ・ 1 天前 ・ 發起對話
為了保護你的安全！印度擬強制蘋果、小米等各大廠牌，新機上市前「必須預載」官方資安軟體
印度政府傳出以保護用戶安全為由，由電信部私下要求、境內各大智慧型手機製造商，未來必須在「所有新出廠設備」上，預載一款名為「Sanchar Saathi」、由官方設計的網路安全應用程式，而且還必須強制綁定不得被刪除。除了新機預先安裝外，各家廠商還必須向舊機用戶發送更新提醒，以此將政府App裝入更多手機內。《路透》引述一份政府文件指出，為了應對近期激增的網路犯罪......風傳媒 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
瑞幸咖啡點餐APP搜集敏感資訊？龔明鑫：要求符合個資法
網傳中國最大連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡(Luckin Coffee)12月將登台，民進黨立委邱議瑩今天(1日)在立法院點名瑞幸咖啡在美國要求下載APP點餐，但其APP卻要求提供許多個資、敏感資訊。對此，經濟部長龔明鑫強調，會要求符合台灣個資法規範，並要求將個資留在台灣。 順昱控股公司在官網上披露首家旗艦店門市預計2025年12月登場，並在人力銀行網頁刊登招募咖啡店門市店長及副店長、咖啡師的訊息，且其官網菜單頁面中，多項飲品圖示皆有中國最大連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡的麋鹿標誌及「Luckin Coffee」字樣，引起各界關注瑞幸咖啡是否登台。 經濟部先前表示，沒有收到瑞幸咖啡申請來台投資，瑞幸若要透過代理商引進，只要有營業事實，經濟部將主動了解其代理過程是否合乎規範。 民進黨立委邱議瑩1日在立法院經濟委員會質詢指出，瑞幸咖啡在美國要求點餐須下載專屬APP，這與掃描QR Code的方式不一樣，其APP要求搜集個人資料、聯絡方式、交易紀錄、電子郵件、定位、簡訊，還有網頁瀏覽記錄等敏感資訊，已經超出買賣一杯咖啡所需資訊，她並希望經濟部能密切掌握瑞幸咖啡登台的個資議題。 對此，龔明鑫回應，目前仍沒有收到瑞幸中央廣播電台 ・ 1 天前 ・ 發起對話
安全考量 以色列要求高階軍官公務手機只能用iPhone
據以色列媒體報導，以色列軍方出於資安考量，宣佈禁止中校及以上層級的軍官，使用安卓作業系統手機做為公務用手機，只能使用蘋果手機iPhone。 報導說，以色列軍方認為，iPhone被駭客攻擊，和遭到中廣新聞網 ・ 10 小時前 ・ 3