85℃搶攻春節商機 預購指定禮盒享85折

記者張益銘／臺中報導

2026年迎來「丙午年 金馬迎春」，85℃推出9款春節指定禮盒迎戰。內容有臺灣人喜愛的中式點心，如肉鬆麻糬酥、旺來鳳梨酥，還有西式經典烘焙瑪德蓮、葡萄芭特麗與香芒堅果塔，兼顧傳統風味與西式甜點層次，強調平價卻不失質感，讓送禮者一站購足、不用煩惱口味偏好。民眾除了全臺門市預購，指定款禮盒享85折，還能透過85 APP線上購買，轉贈親友跨店領取超方便；1月15日起開賣，預計可售出3萬4千盒。

廣告 廣告

85℃行銷公關部副總鐘靜如今（14）日表示，今年9款年節禮盒，外盒以簡約和科技感為核心，透過俐落的幾何線條與層次配色，勾勒出低調卻充滿未來感的視覺，在傳統節慶氛圍中注入創新氣息。禮盒特別強調豐盛感與分享性，內容橫跨中西式烘焙點心，分別為「福韻迎春綜合禮盒」、「甜蜜鬆果綜合禮盒」、「福桂雙喜綜合禮盒」、「肉鬆麻糬酥餅禮盒」、「鳳梨酥禮盒」、「經典咖啡蛋捲禮盒」、「特濃牛軋糖」、「GOLDEN一路發長條蛋糕」、「媽祖酒廠建廠70周年紀念酒」，1月15日起到3月3日至85℃全臺門市，預購指定禮盒即享85折，另外購買禮盒即加送紅包袋 (數量有限、送完為止)。

除了門市購買，1月15日起到2月10日期間，消費者還可以使用85 APP禮盒跨店轉贈，輕鬆在手機下單支付，不受地域限制，直接線上轉贈親友，讓受贈者選擇附近門市預約取貨，送禮快速完全不塞車，超級方便。

2026年迎來「丙午年 金馬迎春」，85℃推出9款春節指定禮盒迎戰。（記者張益銘攝）

2026年迎來「丙午年 金馬迎春」，85℃推出9款春節指定禮盒迎戰。（記者張益銘攝）