85℃生甜甜圈研究所！北中南遍地開吃 東京巴黎甜點推富士山生泡芙

記者李鴻典／台北報導

生甜甜圈熱潮不減，85℃生甜甜圈研究所繼台中和新北地區持續多店擴點外，12月到2026年元旦緊接著開出八間門市，分別在新莊、三重、彰化員林、屏東內埔、宜蘭、台中烏日、后里和高雄公正，台中麗寶OUTLET從12/27開始，每逢週末和國定假日也會有生甜甜圈快閃餐車，讓更多人方便購買。

85℃生甜甜圈研究所持續多店擴點。（圖／品牌業者提供）

生甜甜圈．85℃復興研究所8月在台中開幕，除販售85℃原本既有的咖啡、蛋糕和麵包等商品外，也首次嚐試賣生甜甜圈，使用日本大廠奧本麵粉加入湯種特製，高含水量且經過14小時低溫發酵的生甜甜圈麵團，在高溫油炸後，內裡柔軟細緻，入口蓬鬆濕潤又不失嚼勁，開幕三個月每天四小時1200個全部賣完；10月開出「板橋研究所」與「逢甲研究所」兩間店，甜點熱潮一路向北延燒再轉往南部地區，12月到2026年元旦一口氣開出八間門市，分別在新莊、三重、彰化員林、屏東內埔、宜蘭、台中烏日、后里和高雄公正研究所。

廣告 廣告

85℃生甜甜圈研究所持續多店擴點。（圖／品牌業者提供）

12月再推生甜甜圈新口味-焦糖核桃乳酪，把生甜甜圈對半切開，放上肉桂核桃再擠上焦糖乳酪餡，一口咬下外皮柔軟、裡面核桃酥脆，香甜不膩；加上焦糖海鹽爆餡、脆皮爆餡生甜甜圈、原味爆餡、開心果爆餡、巧克力爆餡、草莓爆餡、原味甜甜圈和巧克力甜甜圈共九款，月月持續推出一款新品，刺激消費者味蕾。

85℃生甜甜圈研究所12月再推生甜甜圈新口味「焦糖核桃乳酪」。（圖／品牌業者提供）

12/24平安夜，生甜甜圈．85℃宜蘭研究所從早上10點半開始限量試賣，還有大杯咖啡第二杯30元活動；12/25原味甜甜圈加價購10元（限量100個、每人限購一個），大杯咖啡第二杯30元；12/26原味甜甜圈加價購10元（限量100個、每人限購一個），中大杯咖啡第二杯半價；12/27-12/28甜甜圈買四送二，指定切片蛋糕第二片半價。

生甜甜圈．85℃宜蘭研究所12/24試賣，12/25-12/26原味甜甜圈加價購10元。（圖／品牌業者提供）

生甜甜圈．85℃烏日研究所，12/25試賣，12/26-12/27每日早上10點半開始，原味甜甜圈加價購10元（限量100個、每人限購一個），中大杯咖啡第二杯半價；12/28-12/29甜甜圈買四送二；開幕期間加入烏日研究所社群，消費時出示畫面即贈限量保冷袋(數量有限、贈完為止)，出示GOOGLE評論五星畫面單筆折5元。

生甜甜圈．85℃烏日研究所12/25試賣，結帳出示GOOGLE評論五星畫面單筆消費折5元。（圖／品牌業者提供）

生甜甜圈．85℃后里研究所，12/31-1/1試營運，結帳時出示加入后里研究所社群畫面即贈限量保冷袋(數量有限、贈完為止)；1/2-1/3每日早上10點半開始，原味甜甜圈加價購10元（限量100個、每人限購一個），中大杯咖啡第二杯半價；1/4-1/5甜甜圈買四送二。

生甜甜圈．85℃后里研究所12/31-1/1試營運，加入社群結帳出示畫面即贈限量保冷袋。（圖／品牌業者提供）

2026年元旦試營運的還有生甜甜圈．85℃公正研究所，1/2-1/3每日早上10點半開始，原味甜甜圈加價購10元（限量100個、每人限購一個），中大杯咖啡第二杯半價；1/4-1/5甜甜圈買四送二，大杯咖啡/飲品第二杯35折，麵包滿百送百元折價券。

生甜甜圈．85℃公正研究所，2026年元旦試賣，1/2-1/3每日早上10點半開始，原味甜甜圈加價購10元，中大杯咖啡第二杯半價。（圖／品牌業者提供）

除了這11間85℃生甜甜圈研究所外，台中麗寶OUTLET從12/27開始，每逢週末六日和國定例假日，在一期B區1樓燒肉同話前面，推出假日快閃餐車，九款甜甜圈全都有，從早上10點半開賣，限量售完為止。

歲末之際，東京巴黎甜點進一步將日本近期火紅的排隊「生泡芙」帶進台灣，並升級再造，以話題新品「富士山生泡芙」為主角，結合多款創新口味生甜甜圈，於聖誕節前夕在遠東SOGO台北忠孝館1樓正門咕咕鐘前黃金場域，打造12/22(一)~2026/1/11(日)期間限定、以Black & Pink為主色系快閃店，讓台日甜點趨勢在東區街頭交會，颳起最甜也最美的聖誕「雙生」旋風。

東京巴黎甜點遠東SOGO台北忠孝館快閃店登場。（圖／品牌業者提供）

於12/22(一)~12/23(二)快閃活動首兩日特舉辦超殺優惠方案，生甜甜圈買三送一，每人限購六顆，贈品以價低者計；而想要搶鮮攻頂富士山生泡芙的甜品控，結帳金額滿500元，即贈富士山生泡芙1顆，每日限量前100名，只送不賣。特惠方案僅限於遠東SOGO台北忠孝店館快閃店使用，快閃店銷售產品每日新鮮手作，數量有限，售完為止。

東京巴黎甜點攜「富士山生泡芙」遠東SOGO台北忠孝館快閃店登場，首2日只送不賣；5款話題級生甜甜圈同步上市。（圖／品牌業者提供）

台灣手工法式甜點品牌 MANO MANO，於今年 10 月底受邀前進被譽為「全球最具代表性巧克力盛會」的巴黎巧克力沙龍展（Salon du Chocolat Paris），以融合台灣風味與精緻造型的多款馬卡龍驚艷亮相。品牌團隊透過設計與風味的解構和重組，重新詮釋台灣風土的層次樣貌，讓前來逛展的法國消費者留下深刻印象。

MANO MANO勝利旗艦門市。（圖／品牌業者提供）

延續巴黎參展期間累積的高度人氣，MANO MANO 正式推出限量《島嶼之味》馬卡龍新年禮盒（1,080元／九入），將這款在巴黎國際舞臺備受矚目的台灣馬卡龍帶回本地，邀請台灣消費者在新春佳節，以味蕾重新認識這座島嶼所孕育的故事與獨特風味。

《島嶼之味》以九款特製馬卡龍，將台灣人熟悉的香氣，轉化為更細膩的甜點語彙。（圖／品牌業者提供）

迎接聖誕與跨年佳節，連續多年獲得米其林餐盤推薦、被饕客譽為「燒肉界勞斯萊斯」的八和和牛燒肉專門店，於今年歲末推出話題級全新限定菜色－「白松露和牛漢堡排」，以極具誠意的價格，讓更多人能在節慶時刻，親身體驗世界頂級食材的魅力。本次新菜色僅於 12 月 24 日至 1 月 1 日 限時販售，全台八和和牛三間門市同步供應，限量約 1,000 份，售完為止。

八和和牛燒肉專門店推出話題級全新限定菜色「白松露和牛漢堡排」。（圖／品牌業者提供）

更多三立新聞網報導

PChome 24h購物年度電子書Top10 《哈利波特》強勢霸榜

悠遊付啟動韓國跨境支付 免手續費、最高回饋40%

2025台灣遠征順利完走！文總發文謝「翡翠騎士」

年末手機換新衣！CASETiFY年度十大藝術家系列盤點 Garmin選購活動登場

