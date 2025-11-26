85℃聖誕七款蛋糕夢幻登場 APP會員獨享 購買指定蛋糕 抽JELLYCAT娃娃

85℃聖誕七款蛋糕夢幻登場，主題切片第２件八折，APP會員獨享，購買指定蛋糕 抽JELLYCAT娃娃。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒編輯中心）【記者廖妙茜/綜合報導】 聖誕節甜蜜開跑！85℃甜蜜聖誕趴即日起推出四款切片、三款整模，氛圍感十足的蛋糕外層覆蓋著厚實的奶油，再搭配聖誕樹、雪花或聖誕老人造型的裝飾，讓人一眼就感受到節日的喜悅。即日起到12/25主題款切片蛋糕第二件8折，另外85 Cafe APP會員購買指定整模主題蛋糕，更可參加英國JELLYCAT娃娃抽獎活動，全台限量販售，預估今年聖誕檔期銷售19萬個蛋糕，銷售金額2千2百萬元。

今年聖誕切片小蛋糕有「甜蜜聖誕」、「聖誕雪莓」的柔和果香，到「星願聖誕樹」、「聖誕帽」的可愛造型，以及三款整模主題蛋糕「聖誕精靈」、「熊抱聖誕」、「麋鹿黑森林」，每一款都充滿節日的幸福氛圍，即日起到12月25日主題款切片蛋糕第二件8折(限門市現場購買)，85 Cafe APP註冊會員購買主題款整模蛋糕(聖誕精靈、熊抱聖誕、麋鹿黑森林)結帳報會員電話自動抽JELLYCAT娃娃(不挑款)共10位。一筆消費一次抽獎機會，消費越多，中獎機會越大！

聖誕節甜蜜開跑，85℃甜蜜聖誕趴26日起推出四款切片、三款整模，氛圍感十足的蛋糕，再搭配聖誕樹、雪花或聖誕老人造型的裝飾，讓人一眼就感受到節日的喜悅。（圖/記者廖妙茜拍攝）

這次抽獎送出的JELLYCAT娃娃共10隻(不挑款)，是英國人氣頂級玩偶品牌，以柔軟觸感與獨特造型風靡全球，是許多人心中「最療癒的毛絨玩具」。不論是經典小兔、聖誕限定雪人或熊熊造型，都以高品質細節聞名，今年網路爆紅的難哄蛋糕，上頭的經典的微笑塗鴉，網路盛傳創意靈感就是來自這品牌的趣味生日玩偶。85℃希望透過此次活動，讓每位顧客不僅帶走美味蛋糕，更有機會將一隻JELLYCAT娃娃帶回家，為節慶增添驚喜與收藏價值。

「麋鹿黑森林」6吋，售價550元。經典黑森林蛋糕造型，嚴選頂級比利時巧克力加入巧克力慕斯表層鋪滿巧克力碎，上面有一隻巧克力麋鹿頭，紅鼻子造型超可愛，一旁還有草莓、聖誕樹形巧克力裝飾，充滿冬季森林風格，整體濃郁卻不膩口。

「聖誕精靈」6吋，售價560元。金鹿帶著可愛草莓小雪人來迎接聖誕節，搭配大人小孩都喜歡的巧克力戚風蛋糕，表層用巧克力鮮奶油配上草莓與聖誕裝飾牌，散發濃濃節慶氛圍。

「熊抱聖誕」6吋，售價520元。可愛的棕色小熊公仔，伸開雙手像在「熊抱聖誕」，蛋糕頂部鋪滿白色鮮奶油、草莓與黃色星星巧克力，整體是歡樂可愛；嚴選進口動物性鮮奶油加入法國草莓果泥及台灣覆盆子果泥而製成的草莓慕斯，搭配香草白巧克力慕斯及開心果奶凍，豐富口感層層堆疊，自有一種獨特風味，令人一品難忘。

另外85 Cafe APP會員購買指定整模主題蛋糕，更可參加英國JELLYCAT娃娃抽獎活動。（圖/記者廖妙茜拍攝）

「甜蜜聖誕」切片蛋糕，售價66元。以進口動物性鮮奶油加入法國草莓、黑醋栗果泥調製而成的草莓黑醋栗慕斯，中間夾入特製的莓果布蕾，搭配鬆軟香草戚風蛋糕，整體甜而不膩，尾韻還會有淡淡的莓果香，濃厚帶點酸甜的口感，忍不住一口接一口！

「聖誕雪莓」切片蛋糕，售價66元。蓬鬆的香草戚風蛋糕，特殊內餡有開心果醬製成的開心果奶凍，搭配由草莓果泥、黑醋栗果泥及草莓餡製成的草莓卡士達，再夾入Q彈布丁，口感豐富，濃郁的開心果香氣充斥於口中，令人愉悅享受這美味的甜點。

「星願聖誕樹」切片蛋糕，售價75元。嚴選進口動物性鮮奶油加入中國開心果醬與比利時嘉麗寶白巧克力而調製的開心果巧克力慕斯，搭配莓果慕斯，綿綿口感入口即化，令人回味無窮，再以綠色聖誕樹巧克力作為裝飾，頂端有星星點綴，讓大人小孩都喜愛。

「聖誕帽」切片蛋糕，售價70元。紅白相間的蛋糕體加裝飾宛如聖誕老人的帽子造型，嚴選進口動物性鮮奶油，加入法國草莓果泥及台灣覆盆子果泥製成的草莓慕斯，搭配輕盈鬆軟草莓蛋糕，滿滿的草莓香氣，讓人每一口都超滿足！

85℃狂歡平安夜活動12月19日到12月25日，指定長條蛋糕任選兩條特價359元，12月24日平安夜當天，全台門市還有大杯咖啡系列第二杯特價30元，當天85℃麵包坊全品項麵包第二件半價，年末超殺優惠，錯過要再等一年。

12月24日平安夜計劃嗨整晚，就不能少了咖啡，85℃當天大杯咖啡系列不限冰熱，同品項第二杯特價30元，換算下來折扣最多達到約64折，每人現買現取限購三組（六杯），一次買六杯最高現省225元，買寄杯卡一張十杯最高省375元，相關寄杯辦法依各門市公告為主，外送及電話訂購無此優惠。

12月19日開始到聖誕節12月25日，指定長條蛋糕任選兩條特價359元，優惠品項有「招牌拿破崙」、「法式草莓捲」、「慢熟千層蛋糕」和「黑芝麻乳酪蛋糕捲」，兩入原價最高490元，折扣後最高省131元。另外平安夜一整天，85℃麵包坊全品項麵包第二件可享半價，不限同品項價低折扣，特價品除外，外送及餐盒不適用。想省荷包千萬不要錯過85℃年末強檔優惠。