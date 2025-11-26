85℃聖誕七款蛋糕 會員獨享購買指定蛋糕抽JELLYCAT娃娃

▲85℃聖誕七款蛋糕。

【記者 廖美雅／台中 報導】聖誕節甜蜜開跑！85℃甜蜜聖誕趴即日起推出四款切片、三款整模，氛圍感十足的蛋糕外層覆蓋著厚實的奶油，再搭配聖誕樹、雪花或聖誕老人造型的裝飾，讓人一眼就感受到節日的喜悅。另外85 Cafe APP會員購買指定整模主題蛋糕，更可參加英國JELLYCAT娃娃抽獎活動，全台限量販售，預估今年聖誕檔期銷售19萬個蛋糕，銷售金額2千2百萬元。

▲85℃聖誕「麋鹿黑森林」蛋糕。

品牌表示今年聖誕切片小蛋糕有「甜蜜聖誕」、「聖誕雪莓」的柔和果香，到「星願聖誕樹」、「聖誕帽」的可愛造型，以及三款整模主題蛋糕「聖誕精靈」、「熊抱聖誕」、「麋鹿黑森林」，每一款都充滿節日的幸福氛圍，即日起到12/25主題款切片蛋糕第二件8折(限門市現場購買)，85 Cafe APP註冊會員購買主題款整模蛋糕(聖誕精靈、熊抱聖誕、麋鹿黑森林)結帳報會員電話自動抽JELLYCAT娃娃(不挑款)共10位。一筆消費一次抽獎機會。

此次抽獎送出的JELLYCAT娃娃共10隻(不挑款)，是英國人氣頂級玩偶品牌，以柔軟觸感與獨特造型風靡全球，是許多人心中「最療癒的毛絨玩具」。不論是經典小兔、聖誕限定雪人或熊熊造型，都以高品質細節聞名，今年網路爆紅的難哄蛋糕，上頭的經典的微笑塗鴉，網路盛傳創意靈感就是來自這品牌的趣味生日玩偶。85℃希望透過此次活動，讓每位顧客不僅帶走美味蛋糕，更有機會將一隻JELLYCAT娃娃帶回家，為節慶增添驚喜與收藏價值。

「麋鹿黑森林」經典黑森林蛋糕造型，嚴選頂級比利時巧克力加入巧克力慕斯表層鋪滿巧克力碎，上面有一隻巧克力麋鹿頭，紅鼻子造型超可愛，一旁還有草莓、聖誕樹形巧克力裝飾，充滿冬季森林風格，整體濃郁卻不膩口。

▲85℃聖誕「聖誕精靈」蛋糕。

「聖誕精靈」金鹿帶著可愛草莓小雪人來迎接聖誕節，搭配大人小孩都喜歡的巧克力戚風蛋糕，表層用巧克力鮮奶油配上草莓與聖誕裝飾牌，散發濃濃節慶氛圍。（照片／記者廖美雅翻攝）