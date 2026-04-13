86嬤三叉神經痛 誤拔全口牙

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安南醫院神經內科醫療團隊推廣「神經阻斷術」，協助慢性疼痛患者重拾生活品質。（記者陳治交攝）

記者陳治交∕台南報導

86歲邱奶奶飽受三叉神經痛數十年，以為是嚴重牙疾，拔光全口牙齒，但如「刀割」般的劇痛依然存在，甚至因藥物副作用跌倒骨折。安南醫院神經內科醫師蕭哲輝透過精準醫療「神經阻斷術」，讓邱奶奶揮別噩夢，找回進食的尊嚴，笑呵呵說「大半輩子沒有那麼輕鬆過！」

「神經阻斷術」是透過高解析度超音波導引，將麻醉藥與消炎藥物精準注射於患部神經周圍，達到快速止痛效果，快速見效、低侵入性、低副作用3大關鍵，是慢性疼痛藥物反應不佳患者的另一項治療選擇。

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蕭哲輝表示，臨床上如三叉神經痛、帶狀疱疹後神經痛（皮蛇痛）及枕神經痛，傳統藥物往往效果有限且副作用強，常伴隨頭暈、嗜睡、便秘、排尿困難等困擾，甚至有患者因副作用導致跌倒骨折。對於藥物反應不佳或無法耐受副作用的患者，「神經阻斷術」提供有效的替代方案。

86歲的邱奶奶以為是嚴重牙疾，拔光全口牙齒，但如「刀割」般的劇痛依然存在，服用抗癲癇藥物導致嚴重頭暈與低血鈉症，被迫停藥後痛到法進食，一度暴瘦5公斤，面臨插鼻胃管危機。經超音波導引臉部三叉神經分支注射，施打後不到5分鐘，劇痛感大幅消失，術後也找回進食的尊嚴。

安南醫院院長林聖哲指出，隨著高齡化社會來臨，慢性神經痛已成為長輩生活品質的殺手，常因藥物副作用引發頭暈、電解質不平衡等二次傷害。當藥物治療面臨瓶頸，應及早諮詢神經科或疼痛科專科醫師，透過精準醫療找回笑容，讓生活重回正軌。