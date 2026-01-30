86歲國寶級影后自爆「還有一個女兒」！陳淑芳鬆口：請大家支持

陳淑芳和紫君經常互相陪伴。欣代唱片提供

「國寶級影后」陳淑芳近期正忙於新電影《雙囍》宣傳，今（30日）無預警宣布雙喜臨門，表示：「我有新電影，紫君有新專輯，希望大家多多支持我們。」以母女相稱的兩人，私下感情全曝光。

原來，台語歌手紫君（葡萄姑娘）與陳淑芳私下以母女相稱，兩人緣起於約10年前合作微電影，陳淑芳對紫君的照顧就像親生女兒一樣，而紫君也每年過年家裡都會親手滷筍乾寄給淑芳媽咪，近年也固定準備自家「澤字號」餐廳禮盒送到家中。即使陳淑芳因電影《孤味》得獎後行程滿檔，兩人仍不時互相關心、加油打氣。

母女之間也有可愛插曲。紫君分享，有次陳淑芳到台中工作，臨時打電話說想去她店裡吃飯，但當時她已洗好頭躺下，來不及從烏日趕到豐原相見。沒想到之後陳淑芳遇到紫君身邊的朋友，還會嬌嗔地說：「紫君都沒來陪我吃飯。」一句玩笑話，藏不住媽咪對女兒滿滿的疼愛與惦記。

紫君日前推出《歐巴我愛你》引發討論，歌名裡的「歐巴」其實不是戀人，而是她追了超過20年的偶像天王 劉德華。身為「華仔天地」的忠實成員，她笑說，沒想到年少時的追星心情，竟然有一天會直接寫成自己的專輯名稱與主打歌。

紫君透露，從學生時期就深深著迷劉德華，家中收藏了華仔所有卡帶與CD，房間牆上還貼著電影《天若有情》的海報。她曾親手把自己的專輯遞到劉德華面前，華仔親切暖一句「加油喔」，卻讓她感動至今，「也因為那句話，更喜歡他了。」



