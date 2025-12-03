86歲母猝逝！他睡「亡母生前床」竟出現同症狀 醫揭感染路徑

一名陳姓男子近日因86歲的母親突然去世，依照當地習俗在母親生前所睡的床上陪宿，沒想到不久後卻出現與母親生病時相同的症狀。圖／翻攝自pexels

中國大陸浙江一名陳姓男子近日因86歲的母親突然去世，依照當地習俗在母親生前所睡的床上陪宿，沒想到不久後卻出現與母親生病時相同的症狀，醫生判斷兩人可能是因為睡同張床，所以感染一樣的病毒，所幸陳姓男子緊急就醫後已脫離生命危險。

根據當地媒體的報導，86歲的陳母一向身體硬朗，但前段時間突感腹瀉、乏力，短短數日病情惡化離世。陳姓男子依照當地習俗，在母親生前所睡的床上陪宿，以示送行。不料不久後，他也出現相同症狀，突發上吐下瀉、全身乏力就醫，檢查後確診感染新型布尼亞病毒（又稱發熱伴血小板減少綜合症病毒，SFTSV）。

醫方推測，兩人因為睡同一張床，病毒或經陳姓男子皮膚破損或黏膜傳播，導致母子同病的情況，所幸他送醫及時，已脫離生命危險。

據了解，新型布尼亞病毒多由蜱蟲叮咬傳播，早期症狀包括高熱、頭痛、嘔吐、腹瀉，容易與一般感冒混淆。若未及時治療，病情可能迅速惡化。蜱蟲俗稱「草爬子」、「狗豆子」，常出沒於草叢、灌木、森林及山地。其體型吸血前僅如綠豆大小，吸血後可膨脹至黃豆甚至指甲蓋般大。蜱蟲偏好叮咬皮膚薄、不易察覺的位置，如頭皮、耳後、腋下、腹股溝、腳踝與腳趾間等。

被叮咬後1至2天可能出現紅斑、瘀點，嚴重者會紅腫起泡，時間久則易形成硬結，甚至潰爛。蜱蟲停留越久，可能釋放的毒素越多，提高感染風險。醫生提醒，一旦發現蜱蟲附著皮膚，切勿硬拔或拍打，以免蟲頭折斷留在皮內並釋放毒素；也不宜用火烤或刺激物逼退，以免加重分泌。

正確處理方式為先以酒精塗抹，使蜱蟲鬆動或死亡，並使用鑷子垂直向上夾起取出，若無法取下，應立即就醫，清理後用碘伏消毒，並檢查身體是否有其他蜱蟲。專家同時提醒，若在遭蜱蟲叮咬後數週內出現發熱、皮疹、頭痛、肌痛或呼吸困難等症狀，應儘速到醫院檢查。



