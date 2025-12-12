86歲老翁散步有落葉被吹進嘴裡 吐掉遭控「隨地吐痰」挨罰上萬元

英國一名86歲老翁馬許散步時有落葉被強風吹入口中，吐掉竟遭控隨地吐痰，挨罰上萬元。（示意圖與本文無關／Pixabay）

英國有一名86歲退休老翁馬許（RoyMarsh），因散步時把一片被風吹進嘴裡的落葉吐掉，竟遭地方環境執法官員開出250英鎊（約新台幣1萬2千元）罰單，引發社會熱議。即便馬許上訴解釋只是吐掉落葉，仍被開罰，但金額降為150英鎊（約新台幣7200元），馬許繳完罰款後，也對外出感到焦慮，家人也很不能接受最後的判決。

根據外媒《每日郵報》報導，來自英國的86歲退休老翁馬許表示，今年2月一個風大的日子，他到家裡附近散步，坐下休息時有一片蘆葦被風吹進他嘴裡，當下他就本能地吐掉，隨後正要離開時，卻被兩名執法官員攔下，指控他「隨地吐痰」。

即便馬許當下否認，並解釋到底發生什麼事情，對方仍聽不進去，過不久他收到一張250英鎊（約新台幣1萬2千元）罰單。馬許與家人都無法接受，並提起上訴，但最終罰單並未撤銷，只是金額減少成150英鎊（約新台幣7200元），他也只能繳納這筆罰款。

老翁馬許當下解釋只是把落葉吐掉，執法者仍認定就是「隨地吐痰」，在當地引發熱議。（圖／翻攝自臉書／Jane Marsh Fitzpatrick）

事後馬許表示，他知道這種事情誰都可能會遇到，只是因此讓他對外出散步感到焦慮。另外，馬許的妻子安妮（Anne Marsh）也說，丈夫不是會隨地吐痰的人，這件事情真的讓他的丈夫很難過，痛批根本執法過當，甚至質疑針對年長者。

馬許的女兒也將此事分享到社群，引發熱烈討論。除此之外，地方議員芬德利（AdrianFindley）表示，曾接到多起居民抱怨，認為執法官員執法過於嚴苛，特別是對老人應採取更具彈性的處理方式；他建議，「若確實是意外，應給予道歉和整理機會，而不是直接開罰。」

這起事件發生地的議會（East Lindsey District Council）則回應，執法行動僅針對目擊到的環境違規行為，並強調執法過程不針對特定族群，也不存在歧視。議會官員指出，執法目的是改變行為、維護環境整潔，確保居民與遊客能享受安全環境。

原始連結

