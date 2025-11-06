86歲蕭萬長抗癌14年！5招養身訣竅曝 每週必喝「這湯」4次

生活中心／倪譽瑋報導

86歲的前副總統蕭萬長，自發現罹患肺癌並動手術至今已過約14年。林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎指出，蕭萬長每天走路、玩桌游動腦、閱讀身心保持活力，還有少吃加工食品、每週喝蔬果養身湯的習慣，可作為抗癌參考。至於「蔬果養身湯」的成分，營養師張宜婷指出，雖無法確切得知食材細節，但可將具備抗癌、降低慢性發炎效果的蔬菜搭配，讓每口充滿纖維與養分、幫助對抗自由基。

蕭萬長抗肺癌14年 生活習慣是關鍵

蕭萬長2011年發現罹患肺癌，左上肺葉是一期B，左下肺葉是三期B，經過開刀切除後，至今與癌症和平共處已超過14年，他曾透露自己的養生方式，除了每天要走4000到6000步做運動外，還有每週喝4次太太準備的「蔬果養身湯。」

幾個月前廖繼鼎發文說明，蕭萬長生活習慣有5大重點，「每天走數千步、每週游泳3次」、「蔬果養身湯」、「多吃蔬果、少加工食品、不靠保健品」、「愛玩數獨、桌遊，維持腦力敏捷」、「每天閱讀、健身，讓身心保持活力」，這些自我調理對癌後復原具重要性，找到合適的治療，再配合穩定生活「即使是肺癌第三期，也不代表無路可走」。

抗癌必喝養身湯 營養師揭重點成分

至於蕭萬長的每週都要喝4次的「蔬果養身湯」究竟是什麼？日前張宜婷在健康節目中指出，蕭萬長養身湯的成分無法確切得知，但可以將具備抗癌、降低慢性發炎效果的蔬菜搭配，來達到類似的效果。

張宜婷推薦5大食材可入菜，「紫甘藍（紅甘藍）」它的花青素可助抗氧化；「西芹（芹菜）」提供鉀離子與植物多酚，幫助身體排水和穩定血壓；「大蒜、薑」內含硫化合物、辛香活性成分，幫助抗發炎；「橄欖油」加少量可提升香味、補充Omega-9好油脂；「豆腐、雞肉或海鮮」補充蛋白質，讓湯營養更均衡。

如何煮、飲用養身菜湯？

張宜婷建議，將準備好的多彩蔬菜切塊，煮湯的水量可調整，也能額外加入好油幫助吸收脂溶性營養素，例如胡蘿蔔素、多酚類；此外，煮湯時建議「別煮太久，以免色澤與活性植化素流失」。

另外，喝養身蔬果湯「不是只撈清湯」而是蔬菜塊也要確實吃「連纖維一起喝下肚」讓腸道更順也更有飽足感。最後，張宜婷提醒，如果有腎臟疾病或需控制鉀攝取，煮湯前建議先諮詢營養師，再依個人狀況調整蔬菜種類與份量。

