86歲蕭萬長罹肺癌14年 每周喝4次「蔬果養生湯」降慢性發炎

86歲前副總統蕭萬長自2011年被診斷出肺癌第三期後，經手術切除腫瘤，至今已與癌症和平共處14年。除了每日堅持走路6000步、游泳等運動，他更透露自己的養生秘訣包括多吃蔬果、少碰加工食品，以及每週飲用4次由太太精心準備的蔬果養生湯，成功維持健康狀態。

蕭萬長(左)當初是在健康檢查時發現腫瘤，確診為肺癌第三期，經過手術治療後，至今身體狀況良好。右為侯友宜。(圖/翻攝自侯友宜臉書)

蕭萬長當初是在健康檢查時發現腫瘤，確診為肺癌第三期，經過手術治療後，至今身體狀況良好。他曾在受訪時分享，自己的日常保健方式包括每天走路4000至6000步，並以數獨遊戲保持腦力活躍，而每週4次的蔬果養生湯更是他抗癌路上的重要元素。

雖然蕭萬長實際飲用的蔬果湯配方未公開，但營養師張宜婷特別依據抗癌必備的抗氧化、抗發炎效果，設計了一款多彩蔬菜湯。張宜婷表示，這款抗癌湯富含多種顏色蔬菜，提供豐富的天然植化素，能有效對抗自由基、降低慢性發炎。她建議民眾不僅飲用湯汁，更應將蔬菜纖維一同食用，以促進腸道健康並增加飽足感。

這款抗癌湯的主要食材包含紫甘藍（紅甘藍）、西芹（芹菜）、大蒜與薑，以及少量橄欖油。紫甘藍富含花青素，具有極佳的抗氧化效果；西芹提供鉀離子與植物多酚，有助排水及穩定血壓；大蒜與薑含有硫化合物和辛香活性成分，能抗發炎並提升免疫力；而少量橄欖油則能提升湯品風味，同時補充Omega-9好油脂。

西芹提供鉀離子與植物多酚，有助排水及穩定血壓。 （示意圖／Pixabay）

張宜婷提供了詳細的烹調方法：將蔬菜切塊後加水烹煮，但不宜煮太久，以免營養素流失。她特別強調，加入少量好油能幫助身體吸收脂溶性營養素，如胡蘿蔔素和多酚類。若想讓抗癌湯更具營養價值，可加入豆腐、雞肉或海鮮，使其成為一餐完整的料理。

張宜婷也提醒，有腎臟疾病或需控制鉀離子攝取的民眾，應先諮詢專業營養師意見，依個人健康狀況調整蔬菜的種類與份量，以確保安全有效地享用這道養生湯品。

