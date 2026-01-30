86歲陳淑芳女兒曝光！她認了「不是親生卻更像母女」

紫君私下與「國寶級影后」 陳淑芳以母女相稱。（欣代唱片提供）

台語歌手紫君（葡萄姑娘）推出全新專輯《歐巴我愛你》，而與她私下以母女相稱的「國寶級影后」 陳淑芳，近期也正忙於新電影《雙囍》宣傳，預計2月17日農曆新年上映。一個出新專輯、一個推新電影。陳淑芳今（30日）開心笑說：「我有新電影，紫君有新專輯，這是雙喜臨門，希望大家多多支持我們。」

回到新專輯本身，《歐巴我愛你》一曝光就引發討論，紫君害羞坦言，歌名裡的「歐巴」其實不是戀人，而是她追了超過20年的偶像天王 劉德華。身為「華仔天地」的忠實成員，她笑說，沒想到年少時的追星心情，竟然有一天會直接寫成自己的專輯名稱與主打歌。

除了追星故事，紫君與陳淑芳之間的「母女情」同樣令人動容。兩人緣起於約10年前合作微電影，之後便以母女相稱，私下都叫對方「媽咪」。紫君透露，陳淑芳對她的照顧就像親生女兒一樣，而紫君也每年過年家裡都會親手滷筍乾寄給淑芳媽咪，近年也固定準備自家「澤字號」餐廳禮盒送到家中。即使陳淑芳因電影《孤味》得獎後行程滿檔，兩人仍不時互相關心、加油打氣。

