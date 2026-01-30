86歲陳淑芳女兒曝光！是劉德華鐵粉 她沒來陪吃飯好心碎

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

紫君（葡萄姑娘）推出全新專輯《歐巴我愛你》，是劉德華的死忠粉絲，而與她私下以母女相稱的「國寶級影后」 陳淑芳，近期也正忙於新電影《雙囍》宣傳，陳淑芳今（30）日開心笑說：「我有新電影，紫君有新專輯，這是雙喜臨門，希望大家多多支持我們。」一句話，也道盡兩人多年來的深厚情誼。

紫君與陳淑芳多年交情曝光。（圖／欣代唱片提供）

紫君與陳淑芳之間的「母女情」令人動容，兩人緣起於約10年前合作微電影，之後便以母女相稱，私下都叫對方「媽咪」。紫君透露，陳淑芳對她的照顧就像親生女兒一樣，而紫君也每年過年家裡都會親手滷筍乾寄給陳淑芳，近年也固定準備自家「澤字號」餐廳禮盒送到家中，即使陳淑芳因電影《孤味》得獎後行程滿檔，兩人仍不時互相關心、加油打氣。

紫君都稱呼陳淑芳「媽咪」。（圖／欣代唱片提供）

紫君分享，有次陳淑芳到台中工作，臨時打電話說想去她店裡吃飯，但當時她已洗好頭躺下，來不及從烏日趕到豐原相見，沒想到之後陳淑芳遇到紫君身邊的朋友，還會嬌嗔地說：「紫君都沒來陪我吃飯。」一句玩笑話，也藏不住媽咪對女兒滿滿的疼愛與惦記。

