86歲陳淑芳「女兒」是她！公開10年緣分不藏了 再爆雙喜臨門

紫君（葡萄姑娘）推出全新專輯《歐巴我愛你》，與她私下以母女相稱的86歲陳淑芳，近期也正忙於新電影《雙囍》宣傳，預計2月17日農曆新年上映。陳淑芳開心笑說：「我有新電影，紫君有新專輯，這是雙喜臨門，希望大家多多支持我們。」

紫君（右）與陳淑芳（左）相識10年，情同母女。（圖／欣代唱片提供）

紫君與陳淑芳10年前合作微電影結緣，私下都稱呼對方「媽咪」，每年過年都會親手滷筍乾寄給對方，對方也像是照顧親生女兒般對待她。紫君分享，有次陳淑芳到台中工作，臨時打電話想去她店裡吃飯，但她當時已洗好頭躺下，來不及趕去相見；沒想到陳淑芳之後遇到她朋友，還會嬌嗔地說「紫君都沒來陪我吃飯」，成了「母女」之間可愛插曲。

回到專輯本身，紫君害羞表示，專輯名稱的「歐巴」其實不是戀人，而是她追了超過20年的偶像劉德華。她從學生時期深深著迷劉德華，家中收藏所有卡帶與CD，房間牆上還貼著電影《天若有情》的海報。她曾親手把自己的專輯遞到劉德華面前，華仔親切暖回一句「加油喔」，讓她感動至今，「也因為那句話，更喜歡他了。」

紫君（中）近期密集跑電視通告，感謝荒山亮（右2）暖心相挺。（圖／欣代唱片提供）

此外，紫君與荒山亮合作新歌〈袂吧袂吧會啦會啦〉，對方還親自帶著她上節目宣傳。她坦言，新人要上節目真的不容易，十分感謝對方的提攜與照顧。

