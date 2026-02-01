86％日本網友不知道 洋蔥「橫豎怎麼切」 廚師解答了

洋蔥是家中常見食材，但該怎麼切卻讓不少人搞不清楚，日本一名廚師解答，洋蔥不論豎切或橫切都正確，關鍵在於料理用途；想保留形狀與脆度，建議採用豎切法，而想凸顯甜味，則可選擇橫切。他也透露，曾在IG發文討論類似議題，高達86％的網友直呼希望能早點知道這個小知識。

根據《Yahoo JAPAN》報導，洋蔥用途相當廣泛，無論是煮咖哩、炒菜或煮湯都能派上用場，不過，洋蔥究竟該橫切還是豎切，讓不少人感到困惑。日本一名廚師表示，洋蔥的質地與甜度，會隨著切法不同而產生變化，因此2種切法都對，重點在於依照料理需求來選擇。

廚師進一步解釋，所謂「豎切法」，是順著洋蔥的纖維紋理下刀，可減少細胞破裂，讓水分不易流失，烹煮後仍能保持較脆的口感，也不容易變形，適合用於湯類或炒菜；至於「橫切法」，則是橫向切斷洋蔥纖維，會釋放較多甜味，讓洋蔥口感鮮甜，特別適合想要凸顯洋蔥甜味的料理，例如沙拉、日式拌飯或燉菜。

廚師表示，相關議題曾發到IG上討論，當時有86％的網友表示「早點知道就好了」。

