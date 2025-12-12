86.8萬輛汽機車欠繳汽燃費 「這時」未繳最高罰3千

公路局今（12）指出，目前還有86.8萬輛汽、機車尚未繳納今年度汽燃費，補繳期限至今年12月31日止。（示意圖：Motion Elements）

小心受罰！交通部公路局今（12）指出，目前還有86.8萬輛汽、機車尚未繳納今年度汽燃費，補繳期限至今年12月31日止，監理機關已寄出催繳通知書；如逾期未繳納，除依公路法第75條處以新台幣300至3,000元罰鍰外，所欠費額後續也將移送強制執行。

自用汽車及機車燃料使用費每年7月開徵，營業車則於3月、6月、9月及12月分季開徵。公路局統計，截至目前為止，仍有86.8萬車輛（其中，包含汽車17.8萬輛、機車69萬輛）尚未繳納汽燃費。

公路局提醒，車主收到催繳通知書，可持單至金融機構、郵局、超商臨櫃繳納，或透過電話語音、監理服務網或手機下載「監理服務APP」、一卡通MONEY、嗶嗶繳、橘子支付、蝦皮購物、街口支付、悠遊付、永豐銀行、元大行動、台北富邦銀行及全支付等APP，免出門就能線上繳納。

公路局表示，若未收到催繳通知書，又不確定自己是否已繳納汽燃費，除可向監理機關洽詢外，也能透過「監理服務網」、「監理服務APP」即時查詢，或於超商使用多媒體設備查詢、補單及繳費。