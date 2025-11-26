8600家記帳業者注意 財政部加強個資保護檢查

財政部完成記帳業者資安檢查，平均抽查率8% 。李政龍攝



財政部表示，為落實記帳士、記帳及報稅代理人對個人資料檔案的安全維護與管理，防止個人資料被竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏；財政部已授權各地國稅局辦理2025年度記帳業者個人資料檔案安全維護管理行政檢查計畫。據了解，全國約8600多家相關業者，已抽查703家，抽查率約8%。

據了解，各區國稅局已依人力情況落實抽查，其中，高雄國稅局轄區記帳業者907家，已完成檢查家數140家，檢查比率15%是各區國稅局最高。

檢查比率最低為北區國稅局，轄區記帳業者3,061家，已完成檢查家數154家，檢查比率5%。

財政部說明，個資保護為社會大眾關注，為強化記帳業者個資保護意識及落實相關防護措施，自2023年起授權各地區國稅局按轄內記帳業者家數一定比率實施行政檢查。

為持續強化個人資料安全管理，財政部籲請記帳業者應定期檢視及更新「個人資料檔案安全維護計畫」，並落實相關資訊安全措施，例如定期更換電腦設備密碼、執行資料備份及權限管理等，以有效防範個人資料外洩風險，保障民眾權益。

財政部提醒，依《個人資料保護法》規定，記帳業者若未採行適當安全措施，防止個人資料遭竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏，或未訂定個人資料檔案安全維護計畫或業務終止後個人資料處理方法者，將依規定處罰，並令其限期改正，如屆期仍未改正者，將按次加重處罰。該部籲請記帳業者應確實遵循個資法相關規定，以免受罰。

