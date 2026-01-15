87歲婦人迷途僅記得「家附近有超商」 中壢暖警速助返家

【警政時報 崔兆慧／桃園報導】中壢分局文化派出所日前接獲中壢區長興街一間美甲店報案，指稱有一名87歲吳姓老婦人疑似迷途，獨自站在路邊神情慌張、不知返家方向，請求警方協助。

警方獲報一名87歲婦人迷途，成功將婦人送回家。（記者翻攝）

正值巡邏勤務的警務佐陳明傳、警員劉展維獲報後立即趕赴現場，發現吳婦疑似患有失智症，不僅記不得回家的路，因不識字又體力不支，情緒相當不安。所幸美甲店人員見狀主動將她暫時安置照顧，並通報警方到場協助，展現社區鄰里的溫暖善意。

警方先行耐心安撫吳婦情緒，透過聊天方式穩定其心情，過程中吳婦僅記得住家位於「大馬路旁、附近有超商」，逐前往鄰近超商查證，終於確認吳婦住在中華路上一處社區。

廣告 廣告

隨後員警陪同吳婦前往該社區，並巧遇熟識鄰居協助確認身分，順利找到其住處，最後由警方親自護送返家，平安交由媳婦接手照顧，讓家屬放下心中大石。

媳婦表示，婆婆過去因行動不便多半待在家中，近期腿腳狀況改善才外出走走，未料發生迷途情況，對警方與熱心店家的即時協助深表感謝，並承諾日後將更加留意婆婆動向，避免類似情形再度發生。

中壢分局長林鼎泰呼籲，家中如有高齡或失智長者，應多加留意其行蹤，並可配戴聯絡資訊或防走失設備，善用社區與警方資源，共同守護長輩安全。

更多警政時報報導

​【獨】中研院量子電腦工程爆爭議：群光電能捲入分包疑雲與文件版本落差 責任歸屬成焦點

【獨家】權勢黑手（上）仟萬採購案女業務控遭強制猥褻 報案竟換來開除與刑告