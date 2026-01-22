87歲翁失智2年都不洗澡 家人苦勸也不聽！靠1溝通技巧才改善

儘管隨著年紀增長，變得越來越頑固的現象並不稀奇，不過失智症患者的情形會更加嚴重，任憑周圍的人怎麼說都不會動搖。一旦決定要「這樣做」，無論向他如何說明，就是聽不進去。

失智後經常忘記自己做過什麼

85歲秋子女士因為很在意腰部退化，所以想要透過運動預防。她會一邊嚷嚷著「復健、復健」，然後快步地走來走去。每當同住一起的家人跟她說：「走慢一點，免得腳痛唷」或者「復健也要適可而止，不然會有反效果」，她卻完全當作耳邊風。

廣告 廣告

後來有一天早上，她以「去超市」為由出了家門後，一直到了傍晚才終於拖著沉重的腳步回到家。任誰來看擺明就是迷路了才會這麼晚回來，問她：「到底去了哪裡呢？」她卻回答：「哪裡也沒去。」秋子女士因為罹患失智症，連自己有出過門都不記得了。

為此感到憂心的媳婦便吩咐自己的兒子：「如果從學校回來發現奶奶不見的話就要趕快去找。」當然，也找丈夫一起想辦法。可是，秋子女士仍舊聽不進大家的勸說。就連兒子也對三不五時就外出的她束手無策，後來因為認為反正並不是真的回不了家，甚至還說出：「就讓她去吧，總會回來的。」

看更多：全球最長壽的人都這樣吃！每天吃這食物 讓你多活8年



失智後以為自己還在上班

秋子女士的情況還算是比較不嚴重的，在眾多案例中像富美女士一樣會造成街坊鄰居困擾的大有人在。富美女士即將邁向85歲，在15年前仍在大型醫院擔任藥劑師一職，儘管60歲時就退休了，後來又二度就業，持續工作到70歲。

然而，在80歲時出現了失智症的症狀。從那一刻起，她每天早上都會進行出門上班的準備。以為自己還在當藥劑師的富美女士，還會拿著患有高血壓的丈夫的藥物處方，一個人自言自語。

有一次丈夫因為不見她的蹤影，便出門找人，發現她竟然到附近的藥局質問店員：「為什麼把我革職了？」她以為自己仍然是藥劑師，並且遭到一家與自己毫無瓜葛的藥局革職。她丈夫費了好大的力氣才把她帶回家，試著說服她：「早在15年前，妳就退休不再當藥劑師了！」、「妳從來沒有在那家藥局工作過不是嗎？」卻一點效果也沒有。

看更多：退休住養生村好嗎？達人：簽約前自問5題 小心老人村會倒帳



失智者經常出現「以為病」症狀

像這樣一旦出現「以為病」的症狀，就絕對不會輕易妥協，他們會堅持自己說的話就是「絕對」。譬如，明明只是忘記錢包放在哪裡，卻擅自認定「被偷了」，即使家人事後幫他找到錢包並交還回去，本人仍會堅持：「一定是聽到我說錢包被偷了，小偷才把它還回來。」但是，失智症患者也有乖乖聽話的可能性，要達到此目的，必須建立在讓患者本人「信服」的前提下。

有一位受腰痛所苦的87歲男性，以前非常享受洗澡，然而卻在開始出現失智症的症狀之後，再也不洗澡了。當家人勸他「洗個澡如何？」不知道是討厭洗澡，還是「以為自己已經洗過了」，他都回答：「昨天洗過了，所以不用再洗。」於是，他的身體開始飄出異味，即使家人每天都持續勸說：「很髒」、「很臭」、「很丟臉」，他仍舊顧左右而言他。家人也依照專業人員的建議，對他說：「買了對舒緩腰痛很有效的入浴劑唷！要不要試試看？」嘗試鼓勵他去洗澡，依舊沒有效果。結果患者整整兩年都沒有洗澡。

然而，這樣的情況竟在第二年的年尾有了巨大的轉變。當他看到電視上播出的「年末特集」後，只說了一句「啊～今年的污垢得在今年內去除才行」，就自發性地去洗澡了。長達兩年的骯髒生活終於得以圓滿落幕，這一定是因為有什麼東西是他所能「信服」的，才促成他起身行動。就像這個例子一樣，儘管失智症患者有「絕對」的堅持，但只要能夠讓他們「信服」，就能改變他們的行動。

看更多：啟動抗老基因對抗老化糖尿病！健康長壽關鍵3件事

◎ 本文摘自／《面對失智者的零距離溝通術》右馬埜節子 著

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

更多健康2.0報導

臉上「這三角區」痘痘絕對不能擠！醫示警：感染細菌恐直通腦部致命

從世界第一到因病退役？世界網球名將詹詠然「站立就心悸」醫揭治療關鍵

鼓勵居家透析！健保署砸4.3億加碼獎勵 2035年居家洗腎率要翻倍



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章