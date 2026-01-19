87歲翁疑失智沉默寡言？醫生揭1內幕：被塞住了

健康中心／饒婉馨報導

家中長輩突然變得沈默寡言，千萬別直接斷定是失智。營養師曾建銘近日分享社區照護的真實案例，一名 87 歲老翁近兩年性格大變，不僅不愛理人，連血糖控制也一塌糊塗，家屬一度懷疑是認知功能退化，沒想到就醫檢查後真相大白，爺爺並非大腦生病，而是耳朵被「耳屎」塞住了。





醫生分享一名87歲老翁因「耳屎太多」而影響生活的案例，希望藉此傳播衛教知識。（圖／翻攝自臉書粉專《吃對營養所｜建銘營養師》）

聽不見導致血糖失控！清完耳垢後變回「健談爺爺」

曾建銘在臉書粉專指出，「有一位 87 歲的爺爺，這兩年變得非常沈默寡言，對家人愛理不理」，家人擔心他罹患失智症，趕緊帶他接受長者功能評估（ICOPE）。醫師進一步檢查後發現，老翁的認知功能一切正常，問題出在聽道長期堆積耳垢導致聽力受損；令人驚訝的是，清完耳垢後老翁不僅恢復愛聊天的個性，連血糖也跟著穩定。曾建銘解釋，這是因為爺爺終於「聽得清楚」衛教內容，能正確理解胰島素的使用方法與飲食調整。

阿姨以為自己只是老花眼，並遲遲不肯進一步檢查，經過醫護人員提醒後，才趕緊掛號治療。（圖／翻攝自臉書粉專《吃對營養所｜建銘營養師》）

阿姨為了「股票」秒看眼科

曾建銘也提到另一位阿姨的相似案例，對方始終認為視力模糊只是老花眼，拒絕進一步檢查；直到照護人員得知她有投資股票的習慣，提醒她「阿姨，視力不好，萬一下錯單買錯股怎麼辦？」，阿姨才立刻乖乖掛號就醫。曾建銘強調，這就是「以人為中心（Person-Centred Care）」的照護精神；在社區照護中，比起冷冰冰的檢驗數據，理解長者「真正在乎的事物」更為關鍵，唯有站在長輩的生活脈絡出發，健康照護才能真正落實，並有效提升他們的生活品質。

