87歲翁突變沉默！對家人超冷淡疑失智 一查竟是「耳屎太多」害的

1名87歲長者因沉默寡言、血糖失控，被誤以為失智，經評估才發現是耳垢阻塞影響聽力，清除後不僅恢復健談，也因聽懂衛教內容而穩定血糖。另名阿姨拒絕視力檢查，直到被提醒視力不佳恐影響股票下單，才願就醫。針對類似案例，營養師曾建銘強調，唯有理解長輩真正重視的事，照護才能真正奏效。

曾建銘在臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」分享案例，該名87歲的老翁近2年變得沉默寡言，對家人反應冷淡，血糖控制也明顯失序，家屬一度擔心出現失智症狀。接受「長者整合照護評估」（ICOPE）轉介後，醫師進一步檢查才發現，問題並非出在大腦，而是耳道內堆積過多耳垢，導致聽力嚴重受影響。

清理耳垢後，該位長者不僅恢復過往健談的性格，也因聽得清楚衛教說明，正確施打胰島素與調整飲食，血糖控制隨之穩定。另個案例中，1名阿姨長期拒絕接受視力檢查，堅稱只是老花眼。直到照護人員得知她平時熱衷股票投資，便提醒若視力不佳恐下錯單、買錯股，阿姨才立刻主動掛號就醫。

曾建銘強調，這正是「以人為中心照顧」的核心精神，醫療人員除了專業判斷，更需站在長輩角度思考，從他們在意的事情切入，才能讓照護真正發揮效果，也讓健康管理走進生活。

