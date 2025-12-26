87歲翁騎車自摔 送醫後不幸離世

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮87歲張姓老翁於24日上午騎車出門後，由於遲遲未返家，家屬擔心外出尋找，於當日中午11點多在後龍鎮灣寶里一處產業道路發現老翁跌落路旁水溝，通報警方與消防人員到場後，但老翁仍因頭部受傷出血送醫不治。

竹南警方今天指出，經調閱周邊監視器畫面查證，事故發生前僅見張姓老翁一人騎車進入事故路段，初步排除與其他車輛碰撞可能，詳細肇事原因仍待警方進一步調查釐清。

竹南警分局提醒，高齡長者外出騎乘機車時，應特別注意身體狀況及道路環境，家屬亦可多加關懷與留意長者行蹤，避免憾事發生。

