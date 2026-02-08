87歲邵玉銘辭世享壽 葉樹姍憶君子風度與知遇之恩

前行政院新聞局長邵玉銘7日驚傳離世，享壽87歲，原定8日出席台北國際書展的活動也隨即取消。台視前主播、資深媒體人葉樹姍7日深夜發文表示無法置信這個消息，透露原本已與邵玉銘的妻子靳秀麗說好要到家中探望，未料傳來噩耗，她深感遺憾地說：「言猶在耳，怎麼就⋯⋯？」

邵玉銘驚傳離世，葉樹姍憶接任新聞局長前內幕。（資料圖／中時葉清芳攝）

葉樹姍在臉書回憶，中午時分從大愛台主管群組傳來邵玉銘往生的消息，一時之間真的無法置信。她提到，之前跟靳秀麗說好要去家裡看邵玉銘，靳秀麗還說邵玉銘雖頻繁進出醫院，但展現出超級強大的意志力，讓她這位照顧者都不得不佩服。

回憶起與邵玉銘的初次接觸，葉樹姍表示，邵玉銘還在政大國關中心時，就是媒體請教時事的當紅學者。她猶記得邵玉銘即將接任新聞局長前夕，她代表中廣新聞前去採訪，問到這關鍵性的話題時，邵玉銘竟然直接伸出手把她的錄音機按鍵關掉，然後再跟她致歉：「這問題現在不方便回答。」雖然當下錯愕但也無奈，多年後她再向邵玉銘提及此事，他也仍然記得並再度道歉，委婉解釋當時的不得已，展現翩翩君子風度。

葉樹姍推崇邵玉銘接任新聞局長後，延續學者風格，對媒體既提供各種資訊及背景，又有一套答與不答的評斷標準，非常公平公正且精準。她也透露，正是在邵玉銘局長任內舉辦的媒體參訪活動中，她才隨團首次到花蓮靜思精舍，採訪證嚴上人而結下不解之緣，而又在另一次的媒體參訪活動中，與同行的靳秀麗、沈春華結為莫逆之交。

葉樹姍提到，她後來邀請靳秀麗從東森轉到慈濟大愛台，從此以「師姊」相稱，連帶稱呼邵玉銘為「師兄」，於公於私是好朋友，也是善知識，從他們夫妻為人處事學習甚多。她強調，邵玉銘也對她有知遇之恩，每個不同的工作階段都給她最大的鼓勵和肯定。

葉樹姍表示，邵玉銘往生的消息傳出之後,各家媒體紛紛整理他過去的事蹟，喜歡研究歷史的他，對自己曾經創下的歷史紀錄能夠一直被大家記得，應該也會倍感欣慰。她在臉書祝福：「邵師兄：祝您遠離病苦、往生極樂。秀麗師姐：面對生死課題您所展現的輕安冷靜，讓我們看見了佛法常住在心的力量。」

此外，女星銀霞也在臉書曬出與邵玉銘的合照，透露兩人去年在醫院偶遇，以表達不捨的心情。

