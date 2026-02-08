87歲邵玉銘辭世 愛妻曝他意志堅強 前主播不捨憶接任內幕

邵玉銘驚傳離世，葉樹姍憶接任新聞局長前內幕。（資料圖／葉清芳攝）

前新聞局長邵玉銘7日驚傳離世，享壽87歲，原定8日出席台北國際書展活動也隨即取消。而前主播葉樹姍聽聞消息，也發文坦言無法置信，原本一直想要去探望對方，可惜現在已來不及，但邵玉銘生前創下的事蹟，「能夠一直被大家記得，應該也會倍感欣慰吧！」

葉樹姍7日深夜回憶，邵玉銘還在政大當教授時，就是媒體請教時事的當紅學者，她深深記得對方接任新聞局長之前，她在採訪中問及這道關鍵性話題，不料，邵玉銘竟直接伸手把她的錄音機關掉，並向她致歉：「這問題現在不方便回答。」就連多年後兩人提起這段往事，邵玉銘則再度道歉，「委婉解釋他當時的不得已，展現翩翩君子風度」。

葉樹姍與邵玉銘夫婦交情深厚。（資料圖／陳俊吉攝）

後來邵玉銘接任新聞局長，延續學者風格，對媒體既提供各種資訊及背景，又有一套答與不答的評斷標準，非常公平公正且精準。提到與邵玉銘夫婦，葉樹姍稱彼此緣分很巧妙，「於公於私是好朋友，也是善知識，從他們夫妻為人處事學習甚多。邵教授也對我有知遇之恩，每個不同的工作階段，都給我最大的鼓勵和肯定」。

而邵玉銘病逝的消息公開後，過去的事蹟也隨之被詳細整理，葉樹姍則坦言，「喜歡研究歷史的他，對自己曾經創下的歷史紀錄，能夠一直被大家記得，應該也會倍感欣慰吧！」同時表示曾跟邵玉銘的妻子靳秀麗說好要到家中探望，靳秀麗還說邵玉銘雖頻繁進出醫院，卻展現出強大意志力，讓靳秀麗不得不佩服，「言猶在耳 怎麼就⋯⋯？」不料傳出噩耗，令人感到吃驚與惋惜。

最後，葉樹姍祝福夫妻倆，「邵師兄：祝您遠離病苦、往生極樂。秀麗師姐：面對生死課題您所展現的輕安冷靜，讓我們看見了佛法常住在心的力量」。此外，女星銀霞也在社群曬出與邵玉銘的合照，透露兩人去（2025）年在醫院偶遇，以表達不捨的心情。

邵玉銘的妻子靳秀麗。（資料圖／羅永銘攝）

