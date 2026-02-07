87歲邵玉銘過世 前主播葉樹姍憶接任新聞局長秘辛

〔記者林南谷／台北報導〕前行政院新聞局長邵玉銘7日傳出過世消息，享壽87歲，台視前主播、資深媒體人葉樹姍晚間在臉書發文懷念邵玉銘，憶及邵玉銘當年要接任新聞局長前夕一段不為人知秘辛。

葉樹姍說，邵玉銘還在政大國關中心時，就是媒體請教時事的當紅學者，猶記他即將接任新聞局長前夕，葉樹姍代表中廣新聞前去採訪，問到這關鍵性話題時，邵玉銘竟然直接伸出手把她的錄音機按鍵關掉，然後跟她致歉：「這問題現在不方便回答。」

雖然當下錯愕，葉樹姍想起當時的她也備感無奈，多年後她再向邵玉銘提及此事，他也仍然記得並再度道歉，委婉解釋當時的不得已，展現翩翩君子風度；邵玉銘接任新聞局長後，葉樹姍推崇他延續學者風格，對媒體既提供各種資訊及背景，又有一套答與不答的評斷標準非常公平公正且精準。

葉樹姍臉書全文

懷念邵玉銘教授～中午時分從大愛台主管群組傳來邵玉銘教授往生的消息一時之間真的無法置信之前跟秀麗說好要去家裡看他秀麗還說邵老師雖頻繁進出醫院但展現出超級強大的意志力讓她這位照顧者都不得不佩服言猶在耳 怎麼就⋯⋯？邵玉銘教授還在政大國關中心時就是媒體請教時事的當紅學者猶記得他即將接任新聞局長前夕我代表中廣新聞去採訪他問到這關鍵性的話題時他竟然直接伸出手把我的錄音機按鍵關掉然後再跟我致歉：「這問題現在不方便回答」我雖然當下錯愕但也無奈多年後我再跟他提及此事他也仍然記得並再度道歉委婉解釋他當時的不得已展現翩翩君子風度他接任新聞局長後果然延續學者風格對媒體既提供各種資訊及背景又有一套答與不答的評斷標準非常公平公正且精準也是在他局長任內舉辦媒體參訪我才隨團首次到花蓮靜思精舍採訪證嚴上人而結下不解之緣而又在另一次的媒體參訪活動中與同行的靳秀麗、沈春華結為莫逆之後發展的因緣就只能用巧妙形容我邀請秀麗從東森轉到慈濟大愛台從此以「師姊」相稱連帶稱呼邵教授為「師兄」於公於私是好朋友 也是善知識從他們夫妻為人處事學習甚多邵教授也對我有知遇之恩每個不同的工作階段都給我最大的鼓勵和肯定邵玉銘教授往生的消息傳出之後各家媒體紛紛整理他過去的事蹟喜歡研究歷史的他對自己曾經創下的歷史紀錄能夠一直被大家記得應該也會倍感欣慰吧！邵師兄：祝您遠離病苦、往生極樂秀麗師姐：面對生死課題您所展現的輕安冷靜讓我們看見了佛法常住在心的力量

