87％像！柯文哲撞臉《絕廟騙局》泰國住持 網見外型驚呆：讓我很出戲

政治中心／施郁韻報導

近日有網友在社群平台分享，在串流平台Netflix觀看泰國影集《絕廟騙局》，直言劇中一名和尚十分眼熟，直呼「好像常常在台灣看到他」，竟神似民眾黨前主席柯文哲，引起網友議論。

柯文哲交保後近日動作頻頻，不僅開直播，更出席立法院黨團大會，親自現身替民眾黨參選人輔選，並參與民眾黨團針對《人工生殖法》的記者會，坐在黨主席黃國昌與立委陳昭姿中間，並由他但書「兩年條款」。

柯文哲交保後近日動作頻頻。（圖／翻攝畫面）

一名網友在Threads發文表示，在Netflix看《絕廟騙局》時，「怎麼覺得這個和尚越看越眼熟？怎麼好像常常看到他在台灣」，意外發現劇中的「龍崁寺住持」外型與神似柯文哲，引起網友議論。

廣告 廣告

不少網友看完後，紛紛留言直呼「因為這角色讓我很出戲，不能說很像，是根本一模一樣」、「這是沒有AI改過的圖嗎？」、「我都不知道柯文哲有演戲欸」、「終於有人跟我一樣覺得了」、「那個嘴臉⋯超像的」，直呼相似度驚人。

Netflix《絕廟騙局》去年12月推出第二季，為泰國懸疑犯罪影集，劇情挑戰佛教徒的傳統信仰觀念，探討宗教商業化等議題，揭露不為人知的黑暗面。

更多三立新聞網報導

黃國昌訪美喊談軍購 黃智賢酸爆：跟海關還是移民局談？你逃兵懂個屁

陳佩琪戰台北市長？媒體人轟黃國昌：選舉不是演「救夫記」的舞台！

代理孕母掀戰！陳昭姿喊賴清德曾承諾，綠黨團反批「情緒勒索」籲勿急修

黃國昌訪美談國防、關稅？學者：別演的好像有行政權好嗎

