87％像！網友驚見Netflix泰劇《絕廟騙局》住持 撞臉柯文哲
即時中心／林韋慈報導
昨（11）日有網友在社群平台分享，自己正在串流平台Netflix觀看泰國影集《絕廟騙局》，卻越看越覺得劇中一名和尚相當眼熟，直呼「好像常常在台灣看到他」，仔細一看竟神似民眾黨前主席柯文哲，引發網友熱烈討論。貼文曝光後，短短一天瀏覽次數即突破24萬。不少網友紛紛留言笑稱：「我都不知道柯文哲有演戲欸」、「這個和尚的法號是不是叫踩飛輪」、「那個嘴臉⋯超像的」，直呼相似度驚人。
民眾黨前主席柯文哲日前交保後，政治行程頻繁，不僅開直播、出席立法院黨團大會，也南下為民眾黨參選人輔選，並參與民眾黨團針對《人工生殖法》的記者會，坐在現任黨主席黃國昌與立委陳昭姿中間，並由他但書「兩年條款」，政治聲量不亞於黃國昌。
昨日，有名網友在Threads發文表示，自己在Netflix收看《絕廟騙局》時，意外發現劇中「龍崁寺住持」的外型與柯文哲極為神似，相關截圖隨即引發網友議論。PTT及Threads都有人表示：「這是沒有 AI 改過的圖嗎？」、「主持的女兒在海外念財經 」、「小草們該出征了，笑死」、「根本是本人，另一個平行世界」、「柯文哲沒有從政，而是柯爸爸買了一間廟讓他去當住持出家了哈」、「因為這角色讓我很出戲，不能說很像，是根本一模一樣」。
《絕廟騙局》是一部於 Netflix 上線的泰國懸疑犯罪影集，劇情挑戰佛教徒的傳統信仰觀念，深入探討信仰行銷與宗教商業化等議題，描繪表面莊嚴神聖的宗教場所背後不為人知的黑暗面。該劇第一季於2024年3月27日上線，第二季則於2025年12月4日推出。
原文出處：快新聞／87％像！網友驚見Netflix泰劇《絕廟騙局》住持 撞臉柯文哲
