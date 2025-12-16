88年來首例! 因應中國傾銷衝擊 福斯汽車宣布關閉德國本土工廠

德國福斯汽車( Volkswagen )近期宣布，將關閉位於德勒斯登( Dresden )的工廠，並實施成本削減政策。該工廠也成為福斯汽車成立 88 年來，首座被關閉的德國本土工廠。 圖：翻攝自 @visegrad24 X 帳號

[Newtalk新聞] 近年來，中國不斷擴張電動汽車的市場版圖，並持續透過傾銷的方式，對他國汽車生產企業構成了嚴峻的挑戰。近期有消息稱，德國福斯汽車 ( Volkswagen ) 決定關閉位於德勒斯登 ( Dresden ) 的工廠，並實施成本削減政策，應對市場帶來的衝擊。該間工廠也成為福斯汽車成立 88 年來首間被關閉的德國本土工廠，相關話題引發大量網友關注。

X 推主「rainbow7852」在 X 上發布推文指出，受到中國電動汽車傾銷、歐洲市場需求低迷以及美國關稅等多項因素影響，福斯汽車近年遭受巨大的市場壓力。為了削減公司成本，福斯汽車於當地時間 14 日宣布，將自 16 日起完全關閉德勒斯登的工廠，並實施全球範圍內 3.5 萬名員工的裁員措施。

廣告 廣告

「rainbow7852」表示，德勒斯登工廠是福斯汽車於 2002 年正式投入生產的工廠，集汽車製造與公共展覽空間於一體，有著「透明工廠」的美稱。在投入生產的 23 年間，德勒斯登工廠生產超過 20 萬輛汽車，其中包含「Phaeton」系列汽油車與「ID.3」系列電動車。

中國電動車在政府的補助下，大量傾銷到全球各地。 圖:翻攝自X帳號@visegrad24

「rainbow7852」稱，在結束工廠的營運後，福斯汽車計畫將場地出租給德累斯登工業大學建立研究園區，並與學術單位進行合作，共同推動人工智能( AI )、機器人以及晶片開發等多項技術的發展，預估研究園區將自 2026 年 1 月起開始建造。

根據公開消息顯示，福斯汽車成立於 1937 年，旗下擁有奧迪、保時捷等眾多品牌，是世界知名的汽車製造商。雖然福斯汽車先前就曾關閉過中國等其他地區的汽車製造工廠，但此次被關閉的德勒斯登工廠卻是該公司成立 88 年來，首座被關閉的德國本土工廠，相關現象也引發全球各地網友議論。

有中國網友質疑，該工廠的汽車生產效率嚴重低下，「投產 23 年，僅生產約 20 萬輛汽車，平均一年不到 1 萬輛，一個月也不到 300 輛，產能這麼低還是早點關掉比較好」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

俄安-22運輸機「空中解體」慘墜毀! 7機組員罹難 暴露軍工結構性崩壞

中國VT-4坦克首度被炸毀! 泰柬衝突中砲管「沒了」 挨譏有「炸膛隱患」