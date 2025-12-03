88年連鎖餐飲集團撐不住！僅剩的9家分店全關了

美國在地經營88年的K&W自助餐廳宣布將全數關閉其位於北卡羅來納州和維吉尼亞州的9家門市。（示意圖／翻攝自pexels）





美國的K&W自助餐廳（K&W Cafeteria）以價格實惠的家常菜聞名，也是當地居民週末出遊的好去處。怎料餐廳卻於當地時間1日發布聲明指出，宣布將全數關閉其位於北卡羅來納州和維吉尼亞州的9家門市，長達88年的經營時間正式走入歷史。消息一出後，令不少顧客都感到相當不捨，餐廳的經營者也親自說明了閉店原因。

根據《Business Insider》、《FOX8》報導，餐廳經營者達克斯·奧爾雷德（Dax Allred）坦言，餐廳在近年來面臨嚴峻的營運困境，包括食品和勞動力成本上漲，以及消費習慣改變等，都讓企業的存續越來越艱難。根據餐飲服務業研究公司Technomic的Ignite資料庫數據顯示，K&W在2024年的銷售額比前一年下降了10%，而2025年的銷售表現看起來會更加慘淡。

事實上，這並非是餐廳第一次面臨經營危機。早在2020年左右，在新冠病毒衝擊之下，讓已擴張至28家門市的K&W餐廳，不得已向法院聲請第11章破產保護。根據法院文件顯示，當時餐廳的資產略高於3000萬美元（約為9.39億新台幣），但負債卻高達2210萬美元（約為6.94億新台幣），不過，他們在1年後挺過了破產危機，並在2022年被獵鷹控股公司（Falcon Holdings）收購。

但這次就沒那麼幸運了，因為餐廳的關閉，導致300多名員工面臨失業。此外，也有不少老顧客都感到相當不捨，表示「至少可以給我們一份烤義大利麵的食譜嗎？」、「沒人會像K&W餐廳的老太太們一樣對小麵包的類型大吼大叫，這是我童年最深刻的記憶之一」、「K&W應該要出本食譜！光為了裡面的通心粉起司，我就願意買來看」。

