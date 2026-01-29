88會館主嫌郭哲敏關太久「凍未條」 當庭看A片法官氣炸

88會館地下匯兌案主嫌郭哲敏，去年底開底時，竟當庭用手機看A片，離譜行為令法官震怒。資料照

震驚社會的「88會館」地下匯兌洗錢案，近日在二審審理期間爆出離譜插曲。該案在押主嫌郭哲敏日前於台灣高等法院出庭時，竟在法庭內使用手機觀看成人影片，荒唐行徑當場被法警發現，受命法官震怒並下令詳實記名筆錄，不排除另案移送偵辦。

根據《民視新聞網》報導，事件發生於去年12月9日，高院開庭審理88會館地下匯兌洗錢案，當日傳訊4名被告，包括在押主嫌郭哲敏。郭在知名律師施宣旭陪同下應訊，法官正在進行問案時，郭哲敏卻無視公開審判的莊嚴場合，坐在被告席滑手機觀看A片，試圖藉由律師遮掩行為，仍遭後方法警察覺手機畫面異狀，立即通報法官。

受命法官陳銘壎得知後當庭中斷審理，確認情況屬實後，嚴正斥責郭哲敏「法庭是莊敬神聖的地方，怎麼可以在法庭內看A片」，並要求書記官將過程記名列入筆錄。施宣旭律師隨即收起手機，並多次向法官致歉。

郭哲敏身為88會館及AE集團負責人，遭控自107年起經營海內外線上博弈，非法獲利高達35.7億餘元，並主導跨境地下匯兌集團，經手金額超過218億元，抽佣不法所得逾1.2億元。一審新北地方法院依違反《銀行法》、賭博及組織犯罪等罪名，重判有期徒刑11年8月，並宣告沒收泰達幣641萬顆及不法所得35億餘元，全案目前上訴二審中。

報導進一步指出，郭哲敏曾獲准以2億元天價交保，但因多次違反科技監控規定，遭撤銷交保並重新羈押。高院合議庭審酌其交保期間曾多次觸發三級告警，行蹤出現在機場、海岸警戒區及漁港，且有載具長時間離線紀錄，加上其在海外擁有鉅額資產，認定有高度逃亡風險，裁定持續羈押。

針對郭哲敏在公開法庭觀看A片的行為，檢辯界看法不一。有檢察官認為應另案調查是否涉及公然猥褻；律師則指出，若無供人觀覽或分享的主觀犯意，未必構成刑法犯罪，但仍可能違反《社會秩序維護法》妨害善良風俗。

對此，施宣旭律師也向《民視新聞網》證實事件屬實，但僅低調回應「不光彩的事，不方便回應」。至於高院是否將另案追究郭哲敏刑責，仍有待司法進一步釐清。



