88會館再揭密！黃錦秋突存25萬現金、要求學妹換偵辦團隊

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

前檢察官黃錦秋因涉入「88會館」案遭免職，相關調查細節也隨之曝光。調查指出，黃錦秋不僅多次主動關切地下匯兌首腦郭哲敏案件的偵辦內容與進度，還曾在關鍵時間點突然存入25萬元現金，隨後要求承辦檢察官王涂芝更換原本的偵辦團隊，引發高度關注。該請求最終遭拒，北檢則因查無收賄等具體刑事犯罪事證，日前已將案件簽結。

前檢察官黃錦秋因涉入「88會館」案遭免職。（圖／翻攝畫面）

據《ETtoday》報導，黃錦秋日前因牽涉「88會館」案，遭懲戒法院職務法庭免除檢察官職務，改任台北地檢署觀護人。除行政懲處外，北檢另接獲檢舉，指黃錦秋與時任刑事局副局長黃建榮，疑與地下匯兌集團往來密切，因而另案分他字偵辦，調查是否涉及包庇、瀆職等罪嫌。

檢方調查發現，黃錦秋與黃建榮自2011年起曾三度搭乘相同郵輪或班機出國，其中一次回程更與綽號「茶壺邱」的商人邱庭鋒同機；此外，黃建榮也曾接受郭哲敏招待，與邱庭鋒一同前往柬埔寨旅遊，雙方關係引發外界側目。

檢察官並指出，黃錦秋對郭哲敏涉地下匯兌、洗錢案表現出「異常關心」。為掌握偵辦計畫，她曾多次前往新北地檢署，與承辦該案的學妹王涂芝討論案情。2022年10月某日下午，黃錦秋原本已與王涂芝相約再度商談案件進展，卻臨時改變行程，轉往銀行存入25萬元現金，隨後提出更換偵辦團隊的要求，但遭王涂芝拒絕。

黃錦秋上述行徑引起偵辦人員質疑，惟檢方進一步調閱其帳戶金流、訪客紀錄等資料後，仍未掌握實質犯罪證據，僅能確認黃錦秋與黃建榮關係密切，且與郭哲敏等人交情不淺。由於無法認定該筆25萬元現金與收賄行為有直接關聯，北檢最終在缺乏具體事證下，將全案簽結。

