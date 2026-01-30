88會館案二審荒唐插曲！郭哲敏庭上看片遭喝斥 李怡貞酸爆：哪部這麼好看
「88會館」負責人郭哲敏因涉及地下匯兌、洗錢與賭博等罪，一審被判11年8月徒刑，案件目前進入高等法院二審審理。未料，上個月開庭時竟發生離譜插曲，郭哲敏竟在法庭上使用律師手機觀看色情影片被法警當場發現，甚至引起承審法官震怒喝斥。此事不僅震撼司法界，也引發法律圈譁然。知名律師李怡貞在臉書發文表示傻眼：「手機不是應該要關機嗎？這到底是什麼情節？有沒有搞錯？法官的法槌應該直接飛出去了吧！」甚至忍不住反問：「到底是哪部片這麼好看？」
事件發生於2025年12月9日，當時郭哲敏從看守所被提解至高等法院出庭，其委任律師施宣旭竟將手機放在庭上桌面上，供郭使用。郭竟當庭點開色情影片觀看，行為之公然令值勤法警大吃一驚，當場通報法官陳銘壎。法官獲報後立刻制止，嚴厲斥責郭與律師施宣旭，並明確告誡不得再犯。施宣旭則急忙收起手機、當庭道歉。
雖然郭哲敏的行為並不構成刑責，但明顯挑戰法庭秩序，恐波及律師專業操守。高院表示，全案審理仍在進行中，將待審結後，綜合評估是否針對律師施宣旭進行懲戒或另案處理。對於事件本身，施宣旭目前未做任何回應，行事低調。
李怡貞也在臉書粉專「女人大律師李怡貞」針對此事連發數則貼文，直言此舉令人難以置信，「這年頭律師真的太辛苦了，還要幫忙準備A片給當事人看？」她幽默地補充：「要在手機上找到可以播放的A片，也不是那麼容易的事，找片一定很痛苦，哭出來。」該發文引發網友熱烈討論。
不少網友留言回應：「真的太囂張，完全不把法院當一回事」、「看A片只是幌子，真正是在挑釁法官」、「這律師也太離譜了」、「這種事居然真的會發生在法庭上」。目前該案持續審理中，高等法院強調後續將依法處理律師是否違反法庭規範與倫理規則。司法界也對此類行為是否牽涉「破壞審判尊嚴」保持高度關注。
