88會館案被拔官！刑事局前副局長黃建榮遭起訴求重刑

因涉及88會館風紀案，遭拔除刑事局副局長職務的警政署法制室專門委員黃建榮，因涉嫌恐嚇討債，台北地檢署今（4）日依恐嚇罪起訴，並請求法院依法加重其刑。

前刑事局副局長、警政署專委黃建榮，遭北檢依恐嚇罪起訴。（圖／資料照片）

檢調查出，黃建榮於2022年5月從女友林秋宜口中得知，答姓女子急需用款，向李姓建商無息借款1000萬元後，以林秋宜名義轉借給答女，約定月息1.5分，答女則開立1000萬元支票作為擔保。2023年5月、6月間，答女因無力清償借款，請求延長1年還款期限，黃建榮同意但將利息調高為月息2分計算，答女因此再開立1000萬元及240萬元支票各一張作為擔保。

88會館案於2022年11月爆發後，黃建榮擔心在外放款一事遭調查，於2023年8月25日下午5時許，單槍匹馬前往台北市金華街上的餐廳向答女恫嚇。黃建榮當時表示：「這兩張支票日期一定要改，要提前兌現，不能等到2024年7月1日才兌現，如果你不配合，我是刑事局副局長，我可以隨時找證人做筆錄咬死你，不管做真的或假的，一定讓你因詐欺罪進去關。」

答女心生畏懼，於8月28日在餐廳透過其侄子交付合計1100萬元的4張支票給黃建榮，利息從原本的240萬元變成100萬元。黃建榮返還之前答女所開的兩張支票後，將1000萬元匯還給當初借他款項的友人，100萬元則存入自己帳戶中。

前刑事局副局長、警政署專委黃建榮，遭北檢依恐嚇罪起訴。（圖／資料照片）

調查發現，88會館案爆發後，有不少官警出入招待所的影像未曝光，當時包括黃建榮在內，幾乎每天都有高階警官出入該餐廳聚會，有人稱該處為「88會館商討對策地」。林秋宜另在內湖開設咖啡廳，答女正是在咖啡廳透過林秋宜結識黃建榮，2022年因想投資長照事業，向黃建榮商借1千萬元投資款。

警政署獲報後自清，並報請台北地檢署指揮偵辦，在蒐證告一段落後，指揮台北市調查處調查官、警政署督察室督察人員搜索黃建榮及女友的住所。檢察官黃珮瑜於5月展開搜索約談，訊後依妨害自由等罪諭令黃建榮50萬元交保，但因籌不出錢，獲得降保30萬元才得以離開地檢署，林女則請回。

黃建榮原是刑事局副局長，因涉足88會館招待所接受不當飲宴，2023年被警政署「降調」，轉為警政署三線二星專門委員，擔任法制室副主任。今年5月涉恐嚇案被偵辦後，又改為審核公文的陽春專委，如今被起訴官途堪慮。

《中天提醒您｜任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪》

