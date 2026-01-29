88會館案 囂張郭哲敏 高院庭上看A片

88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌，二審開庭竟用律師手機在法庭上囂張「看A片」。（本報資料照片）

「88會館」負責人郭哲敏涉及地下匯兌218億餘元，一審依違反《銀行法》非銀行不得經營匯兌業務罪，重判郭11年8月徒刑，上訴後，二審台灣高等法院去年12月開庭時，提訊羈押中的郭哲敏，但他在法庭上竟然用律師的手機囂張看A片，法官接獲法警報告，相當生氣除當庭制止並嚴詞告誡他及律師。

高院29日表示，郭哲敏及律師上月確實在法庭上有脫序行為，至於法官沒有進行刑事告發或是其他的處分，截至昨日，只有法官當天在法庭上制止及告誡不得再犯，但郭哲敏案件目前正持續進行審理中，等到案件終結後，會再審酌是否追究律師的不當行為；郭哲敏的施姓律師昨則是低調不予回應。

廣告 廣告

「88會館」案也衍生檢警界「招待所之亂」，多名檢察官、警官被爆出入88會館接受招待，引發警紀和司法風紀爭議。

88會館負責人郭哲敏也是紛爭不斷，他因涉及地下匯兌被起訴後，屢屢發生違反法律及法官命令的事件，去年一審法官讓他以2億元交保，接受電子腳環的科技設備監控，但他卻多次出現科控告警狀況，一審法官緊急拘提他到案，認定他用各種方式試探科控效能的逃亡意圖，撤銷交保裁定羈押，上訴後，二審台灣高等法院將他羈押至今。

高院去年12月9日開庭審理本案，從看守所提解郭男到高院出庭，但開庭時他的律師將自己的手機放在法庭席位的桌子上，讓郭哲敏觀看A片短影音，當時在法庭上戒護的法警發現狀況不對，上前查看後赫然發現郭的囂張行徑，連忙跑去向承審法官陳銘壎報告，法官當庭制止郭並告誡，律師則頻頻向法官道歉，這起荒唐的法庭鬧劇，昨在法界傳開，高院也證實確有其事。