88會館案 黃錦秋判免除檢察官職務轉觀護人確定

（中央社記者劉世怡台北15日電）時任警政署政風室主任的高檢署檢察官黃錦秋因出入88會館私人招待所等，懲戒法院一審判決免除檢察官職務，轉任檢察事務官。二審今天判決免除檢察官職務，轉任北檢觀護人確定。

判決指出，黃錦秋於民國109年1月17日、7月10日出資宴請包含新北地檢署檢察官王涂芝及其他共事警察聚餐後，又分別率眾前往「88會館」的公設KTV及「睿森銀樓地下室」唱歌聚會，其間雖無其他人或場所提供人等出現，然其明知同仁聯繫處所是接受私人無償招待，卻仍前往，或察覺不當而不離去。

判決表示，黃錦秋在事發後一再狡詞否認，甚而於111年11月11日致電要求承認前往2處所的王涂芝改口，否認有到88會館，意圖卸責。法務部、監察院分別以違反檢察官倫理規範等移送懲戒法院職務法庭審理。

懲戒法院職務法庭一審今年2月底判決黃錦秋免除檢察官職務，轉任檢察事務官。法務部及黃錦秋均不服第一審判決而提起上訴。

懲戒法院職務法庭二審審理後，認定第一審判決以黃錦秋違失行為，情節重大，有懲戒必要，並無違誤，但是諭知黃錦秋免除檢察官職務，轉任檢察事務官的懲戒處分，未依法官法施行細則規定，於主文中記載轉任職務所屬機關、職稱及職務編號，而且黃錦秋無法院組織法所定擔任檢察事務官的資格而有違法。

二審合議庭表示，經函詢法務部有何職務可供轉任後，考量黃錦秋資歷，尚乏管理檢察機關行政科室的相關經歷，不宜轉任書記官兼主管職務，並審酌她長期任職檢察官，曾兼任大學講師的經歷，認定她仍能在主管監督下配合執行公務，擔任觀護人職務尚屬適當。

二審今天廢棄原判決，自行改判黃錦秋免除檢察官職務，轉任台灣台北地方檢察署觀護人，並於主文上記載職務編號，全案確定。（編輯：張銘坤）1141215