88會館洗錢案！郭哲敏遭爆坐被告席「用手機看A片」 法官氣炸破口大罵

記者林盈君／台北報導

88會館地下匯兌洗錢案，案件持續審理中，未料於上月間，卻發生一件荒唐事，當時高院提訊負責人郭哲敏，他竟在律師陪同下，在被告席上「用手機看A片」，還當場被法警逮個正著，立刻通知法官，而法官陳銘壎則大發雷霆，大聲痛斥郭哲敏，而郭哲敏律師恐違反倫理規範，此事後續不排除另案追究。

88會館地下匯兌洗錢案，郭哲敏爆出於二審出庭時「用手機看A片」。（圖／資料照）

據了解，名模錢帥君男友、88會館負責人郭哲敏，被控違法地下匯兌、洗錢217億餘元，新北地院一審，判處郭哲敏11年8月有期徒刑。全案上訴二審，高院於去年7月間首度開庭，郭哲敏仍否認犯罪，喊冤因金錢糾紛遭人陷害。他辯稱是因為在國外經營的合法博弈事業內部有金錢糾紛，才遭人誣陷地下匯兌，希望法官能還他清白。

廣告 廣告

88會館地下匯兌洗錢案，郭哲敏爆出於二審出庭時「用手機看A片」。（圖／資料照）

去年12月間，高院再度開庭，提訊郭哲敏出庭，他當時由律師陪同應訊，未料他竟在被告席上，公然拿手機看A片，後方法警發現後，隨即呈報法官。受命法官陳銘壎當庭大怒，憤怒斥責郭哲敏，並下令書記官詳實記名筆錄，律師則當場收起手機，不斷向法官道歉。

88會館地下匯兌洗錢案，郭哲敏爆出於二審出庭時「用手機看A片」。（圖／資料照）

據起訴書指出，郭哲敏涉嫌以AWESOME集團名義，自2018年起在台設立公司，整合其他業者的線上博弈遊戲，供賭客進行線上簽賭。賭金及佣金先匯到台灣子公司帳戶，再透過地下匯兌方式洗錢，或是買房買車製造金流斷點。不法洗錢金額達217億餘元。2022年間，郭哲敏潛逃海外被通緝，10個月後返台被收押。新北地院一審，判郭哲敏11年8月有期徒刑。全案上訴二審，目前案件審理中。

88會館地下匯兌洗錢案，郭哲敏爆出於二審出庭時「用手機看A片」。（圖／資料照）

更多三立新聞網報導

剴剴案社工陳尚潔出庭！群眾激動怒吼「罪魁禍首」、批兒盟掩蓋真相

太香了！Uber Eats外送員「肚子餓」偷吃餐點 棄單裝沒事下場曝光

農場少東投毒！網紅「姆士捲」爆料黑歷史：17年前冒充警勒索地下錢莊

孕婦分娩胎位不正！助產士暴力接生硬拉 慘害「男嬰斷頭」變2截

