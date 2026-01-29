88會館郭哲敏遭爆高院法庭看A片 律師：傻眼，哪部片這麼好看？

記者李鴻典／台北報導

88會館地下匯兌洗錢案，案件持續審理中，上月間高院提訊負責人郭哲敏，結果爆出郭竟在被告席上「用律師的手機看A片」，法官陳銘壎大發雷霆，大聲痛斥郭哲敏，而郭哲敏律師恐違反倫理規範，此事後續不排除另案追究。執業律師李怡貞直呼，看到這個新聞完全傻眼，她也說，到底是哪部片這麼好看？

88會館負責人郭哲敏。（圖／翻攝畫面）

名模錢帥君男友、88會館負責人郭哲敏，被控違法地下匯兌、洗錢217億餘元，新北地院一審，判處郭哲敏11年8月有期徒刑。全案上訴二審，高院於去年7月間首度開庭，郭哲敏仍否認犯罪，喊冤因金錢糾紛遭人陷害。他辯稱是因為在國外經營的合法博弈事業內部有金錢糾紛，才遭人誣陷地下匯兌，希望法官能還他清白。

廣告 廣告

去年12月間，高院再度開庭，提訊郭哲敏出庭，他當時由律師陪同應訊，沒想到，郭竟在被告席上公然拿手機看A片，法警發現後，隨即呈報法官。受命法官陳銘壎當庭大怒，憤怒斥責郭哲敏，並下令書記官詳實記名筆錄，律師則當場收起手機，不斷向法官道歉。

執業律師李怡貞發表評論直呼，看到這個新聞完全傻眼；在高院開庭的時候，當事人用律師的手機在看A片⋯⋯⋯⋯⋯⋯

李怡貞律師說，律師的手機在開庭的時候，給當事人使用、看A片這到底是什麼情節？？？有沒有搞錯？？？法官法槌根本應該直接飛出去了吧！？

李怡貞律師也說，進法庭其實手機一律要關機的捏！到底是哪部片這麼好看？這是本新聞重點。

執業律師李怡貞直呼，看到這個新聞完全傻眼，她也說，到底是哪部片這麼好看？（圖／翻攝自李怡貞臉書）

更多三立新聞網報導

鄭麗文稱中國是親人 王定宇：難不成台灣是妳的仇人嗎！

民眾黨兩顆太陽？媒體人：后羿什麼時候才會出現？

網路爭議話題多！別掉進陷阱 拆解中共5大洗腦手法

律師諷柯文哲：要治國之前，可不可以先把自己黨裡的帳目理清楚？

