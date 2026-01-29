88會館郭哲敏開庭用律師手機看「不雅片」被抓包 法官大發雷霆

88會館地下匯兌洗錢案，在押主嫌郭哲敏一審重判11年8月徒刑，沒想到在法院開庭時，他竟用律師手機看不雅影片，被法警逮正著。法官罕見大發雷霆，當場訓斥郭哲敏，同時要求書記官記名筆錄，並表示待案件終結後，再審酌是否追究郭哲敏的不當行為。

郭哲敏開靜音偷看不雅片 受命法官震怒斥責

88會館負責人郭哲敏透過線上博弈、非法經營地下匯兌，洗錢超過218億，一審重判他有期徒刑11年8個月。沒想到上個月高等法院開庭時，郭哲敏由知名王牌律師施宣旭陪同應訊，兩人居然無視法庭公開場合，在法官正在問案時，律師竟把自己的手機放在桌上，讓郭哲敏看「成人影片」。

知名律師收手機頻道歉 曾在桃園台北任檢察官

以為開靜音沒人發現，還是遭一旁眼尖的戒護法警看到，立即呈報，受命法官陳銘壎當庭大怒斥責郭哲敏，「法庭是神聖的地方，怎麼可以在法庭內看不雅影片？」並下令書記官詳實記名筆錄。律師嚇到趕快收起手機，頻頻向法官道歉。

施宣旭在司法圈資歷深厚，司法官班42期，曾歷任桃園及台北地檢署檢察官，辦過鴻海內鬼案。轉戰律師後更出現在鄭文燦貪汙案的王牌律師團陣容裡，如今卻因庭訊中出現不當行為，可能會遭到律師懲戒委員會懲戒。

