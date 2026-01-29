88會館郭哲敏開庭看「不雅片」？ 傳法官震怒喝斥

台北市 / 綜合報導

88會館負責人郭哲敏涉及洗錢及地下匯兌，一審遭重判11年8月，目前全案高院審理中。但卻爆出去年12月開庭時，他疑似用律師的手機看不雅影片，遭法官當庭喝斥。有此一說是律師用手機查詢資料誤觸，也有說法是點開訊息，沒想到是清涼影片。對此律師截稿前沒有回應，高院則表示，待本案終結後，再審酌是否追究不當行為。

記者VS.郭哲敏(2025.1)說：「郭先生有什麼話想說的，可以回家過年有沒有很開心。」羈押交保撤銷，再羈押再交保，88會館負責人郭哲敏，數度進出看守所。

記者VS.錢帥君(2024.11.18)說：「有沒有什麼要對法院回應的。」名模女友愛相隨，不僅幫籌保金也會來聽庭，郭哲敏因涉及洗錢地下匯兌，一審遭重判11年8個月，全案目前高院審理中但卻爆出。

去年12月開庭開到一半，桌上律師的手機竟然播出不雅影片，當場吸引郭哲敏的目光，有此一說是律師查資料誤觸，也有一說是不小心點開訊息，總之法警馬上回報，法官當庭怒斥法庭是莊敬神聖的地方，並要書記官記名筆錄。

郭哲敏一度潛逃出境，隔年被押解回台，之後歷經4度裁定交保，金額從5千萬到2億，但最後還是難逃被羈押的命運，一審遭重判想力拚二審，卻爆出意外插曲。

非本案律師余韋德說：「有可能會影響法官對於，整個案子的量刑心證，也就是法官認為被告的犯後態度不佳，因此從重量刑。」

有可能會影響法官對於，整個案子的量刑心證，也就是法官認為被告的犯後態度不佳，因此從重量刑，郭哲敏此舉無法追究刑責，至於律師可能涉及違反倫理規範，高院表示待本案終結後，再審酌是否追究其不當行為，截稿前當事律師沒有回應。

