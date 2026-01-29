88會館郭哲敏高院「當庭看A片」！法官黑臉制止、律師頻道歉

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

「八八會館」負責人郭哲敏涉經營線上博弈、地下匯兌與洗錢案，目前進入二審審理，案件尚未辯論完結。有消息指出，郭哲敏上月在台灣高等法院開庭時，竟在法庭上用律師的手機看A片，當場被法警抓包後通報法官，當庭遭嚴正制止。

「八八會館」負責人郭哲敏。（資料照／翻攝畫面）

據《聯合報》報導，去年12月9日。郭哲敏當天自看守所被提解到高院出庭，庭訊進行期間，其律師將私人手機放置於辯護席桌面，讓郭哲敏直接觀看不雅影片。值勤法警發現異狀後，立即向承審法官陳銘壎回報，法官隨即當庭制止，並嚴正告誡郭哲敏及其律師不得再犯，律師則當場多次向法官致歉。台灣高等法院表示，郭哲敏相關案件仍在二審審理中，待全案審結後，將再評估是否就律師的不當行為另行處理；至於郭哲敏的辯護律師，事後則低調未對外回應。

回到案件本身，檢方指控，郭哲敏自2018年起以 Awesome Entertainment（AE）集團名義，透過6家公司開發線上博弈遊戲，並經營跨境線上賭博，再以「包網平台」串接各式博弈遊戲，與港、陸、菲、越、泰、印、緬、馬來西亞等地境外站長及玩家對賭、抽成，累計不法獲利達1億1900餘萬美元，約新台幣35億7900餘萬元。

檢方另指，郭哲敏為避免不法所得匯入國內產生匯損，進一步出資組織跨境地下匯兌與洗錢集團，經手地下匯兌金額高達218億餘元，並透過層層轉匯及購買泰達幣等方式洗錢，另獲利1億2666萬餘元。一審法院依違反銀行法等罪，判處郭哲敏有期徒刑11年8月；郭否認犯行提起上訴，檢方也針對未另為無罪部分提起上訴，二審仍持續審理中。

