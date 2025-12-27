88歲周遊圓山當香腸女郎 霸氣擲骰吸客

〔記者蕭方綺／台北報導〕88歲的資深製作人「阿姑」周遊和老公李朝永、兒子張志群今在圓山參與「國際獅子會GST全球服務團隊八大志業公益嘉年華」，穿著大紅色毛衣的阿姑還揪兒子張志群擺攤賣香腸，她化身「香腸女郎」，豪氣稱賺來的錢都會全數捐給公益，還下場與顧客玩「骰十八也」，她一手甩完3顆骰子，腳踩一下地板後立刻插腰，擲骰子竟也玩出女王氣勢，相當了不起。

周遊(右)、李朝永(左)做公益。(記者王文麟攝)

然而談到近日發生的北捷隨機殺人案，阿姑突然像是電視台派來的公關，總把話題引導到導演兒子馮凱拍的民視八點檔《豆腐媽媽》，她說自己看到北捷隨機殺人案後，告訴馮凱「戲絕對不能有壞人」，馮凱傻眼問他要怎麼寫，她回：「最好做家庭溫馨戲！」

她說過往馮凱總會跟她爭執，這回乖乖聽了老媽的話，讓周遊追劇追到落淚，她說：「因為阿凱從小就沒有爸爸，我身兼兩職，他在劇裡把我作為爸爸、媽媽2種職務的心情都寫上去，有我的影子在裡面。」

對於北捷兇嫌張文的一雙父母出面為兒子向大眾下跪致歉，周遊感慨：「他家裡人都對他很好，為什麼還會這樣？」

周遊(左)、李朝永(右)做公益。(記者王文麟攝)

李朝永在旁則認為當父母的也很為難，因為兒子長大之後這麼久不在身邊，當父母真的都不知道他現況，中間變化太大，依舊給了生活費，對孩子的心一直都沒變，「但兒子走歪路不正常，社會也有責任。」一旁周遊立刻搭腔：「所以我要阿凱這齣戲教大家常常在一起溝通、不要離開。」還突然放話，若是《豆腐媽媽》收視率拉起來，就要給馮凱500萬獎金，只是她沒講清楚到底要拉到多高才會給錢。

此外，農曆年將至，周遊一家10口計劃到泰國旅行7天，預算超過百萬，周遊也預告明年會非常忙碌，「日本公司要找我辦選美大賽，還要選貴夫人的品德、鑽石先生」，加上她在等政府通知幹細胞合法，搶著要當全台第一個去打幹細胞的人。

