88歲周遊寶刀未老！遠征日本「登全球夫人大賽」 超狂排場曝光
記者宋亭誼／台北報導
88歲資深藝人周遊（阿姑）受邀參加2025年日本全球夫人大賽，日前已和老公李朝永以及宣昶有夫婦一同前往日本東京，並於3日上台走秀。周遊透露，主辦單位田丸樹博社長特別邀請日本知名藝人中島史惠到台灣會面邀請，讓她倍感榮幸。
周遊大半輩子都在演藝圈打滾，見過無數大風大浪，此次受邀參加日本全球夫人大賽，消息傳出後，日本社團、友人、文部駐日本台灣文化中心曾鈐龍處長高興得不得了，號召大家熱烈歡迎台灣國寶的到來。周遊則指導參賽美女們要對自己有信心，將自己的專長發揮到最大極限，而參賽者也回饋周遊最熱烈的掌聲。
周遊透露，遠赴日本交流期間，日本文化藝能界人士詢問她是否有意願共同舉辦選美賽事，周遊坦言，若選美大會由她操刀，必定是全新的挑戰，她將打造與眾不同的選美形式，重視的不僅是外在美，更包括內在氣質與藝能表現，讓選美成為促進全球文化、藝術、和平交流的平台。
